Генпрокуратура РФ назвала взрывы на «Северных потоках» актом международного терроризма

28 сентября 2022 в 22:01 Размер текста - 17 +

ФСБ и Генпрокуратура РФ начали предварительное следствие Фото: Анна Майорова © URA.RU ФСБ и Генпрокуратура РФ признали взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» актами международного терроризма. Об этом сообщили пресс-службы ведомств. ФСБ и Генпрокуратура РФ инициировали возбуждение соответствующего уголовного дела. «В связи с наличием признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 361 УК РФ (акт международного терроризма), по направленным Генеральной прокуратурой Российской Федерации в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ материалам Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело», — приводит заявление Генпрокуратуры РФ РИА «Новости». Начато предварительное следствие. Ранее на «Северном потоке — 2» резко упало давление. На обеих нитках трубопровода обнаружены физические повреждения газопровода. В Кремле отвергли идею США о том, что повреждение трубопроводов является актом саботажа со стороны РФ. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике Жозепа Борреля, инциденты на «Северных потоках» стали результатами преднамеренных действий. По данным издания Der Tagesspiegel, в Германии опасаются, что оба газопровода уничтожены навсегда.

ФСБ и Генпрокуратура РФ признали взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» актами международного терроризма. Об этом сообщили пресс-службы ведомств. ФСБ и Генпрокуратура РФ инициировали возбуждение соответствующего уголовного дела. «В связи с наличием признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 361 УК РФ (акт международного терроризма), по направленным Генеральной прокуратурой Российской Федерации в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ материалам Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело», — приводит заявление Генпрокуратуры РФ РИА «Новости». Начато предварительное следствие. Ранее на «Северном потоке — 2» резко упало давление. На обеих нитках трубопровода обнаружены физические повреждения газопровода. В Кремле отвергли идею США о том, что повреждение трубопроводов является актом саботажа со стороны РФ. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике Жозепа Борреля, инциденты на «Северных потоках» стали результатами преднамеренных действий. По данным издания Der Tagesspiegel, в Германии опасаются, что оба газопровода уничтожены навсегда.