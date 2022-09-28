28 сентября 2022

Главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прилетели в Москву

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Аэропорт
Самолет с главами освобожденных территорий приземлился в Москве Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей прилетели в Москву «для принятия исторического решения». Об этом сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Исторический самолет с руководителями освобожденных территорий приземлился в Москве. Это конечно уже история, но со счастливым концом», — написал замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем telegram-канале, прикрепив соответствующее фото. По его словам, главы территорий собрались в российской столице «для принятия исторического решения». «Совсем скоро мы станем новыми субъектами Российской Федерации», — пояснил он.

С 23 по 27 сентября в Херсонской области, а также в Запорожье и Донбассе прошли референдумы по присоединению к России. По итогам обработки результатов, в ДНР за присоединение к России проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%. В свою очередь, в Херсонской области свои голоса ЗА отдали 87,05% человек и в Запорожье — 93,11%. Процедура проводилась в соответствии с Уставом ООН, легитимность плебисцитов подтвердили наблюдатели из различных стран. Глава Херсона Владимир Сальдо уже попросил Президента РФ Владимира Путина признать регион частью РФ. Для этого потребуется внести изменения в Конституцию РФ, поясняли в Совфеде.

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Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей прилетели в Москву «для принятия исторического решения». Об этом сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Исторический самолет с руководителями освобожденных территорий приземлился в Москве. Это конечно уже история, но со счастливым концом», — написал замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем telegram-канале, прикрепив соответствующее фото. По его словам, главы территорий собрались в российской столице «для принятия исторического решения». «Совсем скоро мы станем новыми субъектами Российской Федерации», — пояснил он. С 23 по 27 сентября в Херсонской области, а также в Запорожье и Донбассе прошли референдумы по присоединению к России. По итогам обработки результатов, в ДНР за присоединение к России проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%. В свою очередь, в Херсонской области свои голоса ЗА отдали 87,05% человек и в Запорожье — 93,11%. Процедура проводилась в соответствии с Уставом ООН, легитимность плебисцитов подтвердили наблюдатели из различных стран. Глава Херсона Владимир Сальдо уже попросил Президента РФ Владимира Путина признать регион частью РФ. Для этого потребуется внести изменения в Конституцию РФ, поясняли в Совфеде.
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