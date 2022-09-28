Свердловчанин публично ответил соседке, пожаловавшейся на вонь от его дома. Видео

Екатеринбуржцы поспорили на федеральном канале из-за стаи собак

29 сентября 2022 в 07:06 Размер текста - 17 +

Сергей Тарасенко пояснил, что контролирует животных Фото: скриншот из выпуска ток-шоу «За гранью» Житель Екатеринбурга Сергей Тарасенко публично ответил своей соседке Марине Семакиной, которая обвинила его в том, что он превратил общий дом в скотный двор. По словам женщины, у Сергея живут более 80 животных, которые «громко лают и ужасно пахнут». Сергей вслед за Мариной пришел на передачу «За гранью», которая выходит на канале НТВ. В 2007 году в своем дворе мужчина открыл официальный питомник. «Да, у меня 80 ездовых собак, на которых я езжу в экспедиции. Также я бесплатно катаю детей из онкологических центров и детских домов. Да, соответствующий запах есть. Это из-за того, что я кормлю животных натуральной пищей — замороженной рыбой и хребтами. Но собаки не едят замороженную пищу, поэтому она лежит, подтаивает, и от этого запах», — сказал Сергей. Мужчина отметил, что следит за чистотой в вольере. «Через каждые три-четыре дня вольер полностью вычищается. Все фекалии собираются в ведро и мешки. Запах есть, когда происходит чистка. Потому что опил поднимаешь, а запах мочи остается», — заявил мужчина. Сергей добавил, что контролирует животных и дает им лаять только с 18:00 до 20:00. «Рядом с моим домой стоит школа. Директор говорил мне, чтобы мои собаки не лаяли во время уроков. Я не даю им этого делать», — пояснил Сергей. У мужчины во дворе 80 собак, три коровы, три быка, пять коз, пять овец, баран, индюки, курицы и кролики. Сам Сергей считает, что это немного. «У меня мало животных. Они живут в трех вольерах, все помещаются. Им хватает места. Также я их выгуливаю», — рассказал Сергей. По его словам, проблемы с соседями начались в 2022 году, когда у Сергея были еще и свиньи. Поговорив с соседями, он избавился от свиней. Марина Семакина пожаловалась на Сергея на федеральном канале НТВ в программе «За гранью». В шоу она заявила, что ее сосед организовал скотный двор из общего дома. Его собаки лают по ночам, мешая спать соседям. А от питомников исходит жуткий запах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Екатеринбурга Сергей Тарасенко публично ответил своей соседке Марине Семакиной, которая обвинила его в том, что он превратил общий дом в скотный двор. По словам женщины, у Сергея живут более 80 животных, которые «громко лают и ужасно пахнут». Сергей вслед за Мариной пришел на передачу «За гранью», которая выходит на канале НТВ. В 2007 году в своем дворе мужчина открыл официальный питомник. «Да, у меня 80 ездовых собак, на которых я езжу в экспедиции. Также я бесплатно катаю детей из онкологических центров и детских домов. Да, соответствующий запах есть. Это из-за того, что я кормлю животных натуральной пищей — замороженной рыбой и хребтами. Но собаки не едят замороженную пищу, поэтому она лежит, подтаивает, и от этого запах», — сказал Сергей. Мужчина отметил, что следит за чистотой в вольере. «Через каждые три-четыре дня вольер полностью вычищается. Все фекалии собираются в ведро и мешки. Запах есть, когда происходит чистка. Потому что опил поднимаешь, а запах мочи остается», — заявил мужчина. Сергей добавил, что контролирует животных и дает им лаять только с 18:00 до 20:00. «Рядом с моим домой стоит школа. Директор говорил мне, чтобы мои собаки не лаяли во время уроков. Я не даю им этого делать», — пояснил Сергей. У мужчины во дворе 80 собак, три коровы, три быка, пять коз, пять овец, баран, индюки, курицы и кролики. Сам Сергей считает, что это немного. «У меня мало животных. Они живут в трех вольерах, все помещаются. Им хватает места. Также я их выгуливаю», — рассказал Сергей. По его словам, проблемы с соседями начались в 2022 году, когда у Сергея были еще и свиньи. Поговорив с соседями, он избавился от свиней. Марина Семакина пожаловалась на Сергея на федеральном канале НТВ в программе «За гранью». В шоу она заявила, что ее сосед организовал скотный двор из общего дома. Его собаки лают по ночам, мешая спать соседям. А от питомников исходит жуткий запах.