28 сентября 2022
27 сентября 2022

Жители ЯНАО проводили мобилизованных земляков. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизация. Магнитогорск, прощание, мобилизация
В Новом Уренгое прошли проводы мобилизованных ямальцев Фото:
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Мобилизация в России

Жители Нового Уренгоя проводили большую партию мобилизованных земляков. Проводы прошли возле делового центра «Ямал», сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«На прощание с друзьями и родственниками мобилизованным дали 15 минут, после чего их погрузили в автобусы. Их отвезут в аэропорт, откуда призванные резервисты улетят в Тюменскую область», — рассказал корреспондент агентства.

С напутственным словом к мобилизованным землякам обратился мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов. Он пожелал им с честью выполнить свою задачу.

Настроение у ребят бодрое, с родными прощались сдержано. После, под музыку марша «Прощание славянки» мобилизованные прошли к автобусам.

Ранее URA.RU рассказало, что в Новый Уренгой выехали автобусы с призванными резервистами из Тазовского. Слова напутствия опубликовал глава Тазовского района Василий Паршаков в социальных сетях.

Частичную мобилизацию в стране объявили 21 сентября. Общее количество призывников от ЯНАО составит 920 человек. Каждому единоразово выплатят 300 тысяч рублей. Армия РФ с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины для защиты мирного населения Донбасса.

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Жители Нового Уренгоя проводили большую партию мобилизованных земляков. Проводы прошли возле делового центра «Ямал», сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «На прощание с друзьями и родственниками мобилизованным дали 15 минут, после чего их погрузили в автобусы. Их отвезут в аэропорт, откуда призванные резервисты улетят в Тюменскую область», — рассказал корреспондент агентства. С напутственным словом к мобилизованным землякам обратился мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов. Он пожелал им с честью выполнить свою задачу. Настроение у ребят бодрое, с родными прощались сдержано. После, под музыку марша «Прощание славянки» мобилизованные прошли к автобусам. Ранее URA.RU рассказало, что в Новый Уренгой выехали автобусы с призванными резервистами из Тазовского. Слова напутствия опубликовал глава Тазовского района Василий Паршаков в социальных сетях. Частичную мобилизацию в стране объявили 21 сентября. Общее количество призывников от ЯНАО составит 920 человек. Каждому единоразово выплатят 300 тысяч рублей. Армия РФ с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины для защиты мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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