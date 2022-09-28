В Новом Уренгое прошли проводы мобилизованных ямальцев Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Жители Нового Уренгоя проводили большую партию мобилизованных земляков. Проводы прошли возле делового центра «Ямал», сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«На прощание с друзьями и родственниками мобилизованным дали 15 минут, после чего их погрузили в автобусы. Их отвезут в аэропорт, откуда призванные резервисты улетят в Тюменскую область», — рассказал корреспондент агентства.

С напутственным словом к мобилизованным землякам обратился мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов. Он пожелал им с честью выполнить свою задачу.

Настроение у ребят бодрое, с родными прощались сдержано. После, под музыку марша «Прощание славянки» мобилизованные прошли к автобусам.

Ранее URA.RU рассказало, что в Новый Уренгой выехали автобусы с призванными резервистами из Тазовского. Слова напутствия опубликовал глава Тазовского района Василий Паршаков в социальных сетях.

Частичную мобилизацию в стране объявили 21 сентября. Общее количество призывников от ЯНАО составит 920 человек. Каждому единоразово выплатят 300 тысяч рублей. Армия РФ с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины для защиты мирного населения Донбасса.