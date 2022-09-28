28 сентября 2022
27 сентября 2022

В ЯНАО началась отправка мобилизованных жителей. Видео

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Отправка мобилизованных свердловчан с Чкаловского военкомата. Екатеринбург, проводы в армию, мобилизация, военный призыв, призыв в армию
В Тазовском и Губкинском прошла отправка мобилизованных жителей Фото:
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Мобилизация в России

Началась отправка мобилизованных жителей ЯНАО из пунктов временного размещения. Сообщения об этом размещаются в социальных сетях мэров округа.

«Дорогие ребята, скорейшего возвращения домой! Мы ждем вас!» — написал в своем telegram-канале глава Тазовского района Василий Паршаков.

«Сейчас здесь стоят настоящие патриоты. Я желаю всем вернуться домой к своим семьям. Мы будем ждать и молиться за вас», — пожелал мобилизованным мэр Губкинского Андрей Гаранин.

Мобилизованные отправляются автобусами в Новый Уренгой. Оттуда они отправятся в учебные центры.

Ранее URA.RU рассказало, как главы муниципалитетов обустроили пункты временного размещения мобилизованных. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил снабдить каждого мобилизованного из округа всем необходимым в полевых условиях.

Частичная мобилизация на Ямале и во всей России началась 21 сентября, а с 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, защищая мирное население Донбасса. В рамках частичной мобилизации, объявленной РФ, из ЯНАО будет призвано 920 резервистов.

Видео: telegram-канал главы Тазовского района Василия Паршакова

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Началась отправка мобилизованных жителей ЯНАО из пунктов временного размещения. Сообщения об этом размещаются в социальных сетях мэров округа. «Дорогие ребята, скорейшего возвращения домой! Мы ждем вас!» — написал в своем telegram-канале глава Тазовского района Василий Паршаков. «Сейчас здесь стоят настоящие патриоты. Я желаю всем вернуться домой к своим семьям. Мы будем ждать и молиться за вас», — пожелал мобилизованным мэр Губкинского Андрей Гаранин. Мобилизованные отправляются автобусами в Новый Уренгой. Оттуда они отправятся в учебные центры. Ранее URA.RU рассказало, как главы муниципалитетов обустроили пункты временного размещения мобилизованных. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил снабдить каждого мобилизованного из округа всем необходимым в полевых условиях. Частичная мобилизация на Ямале и во всей России началась 21 сентября, а с 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, защищая мирное население Донбасса. В рамках частичной мобилизации, объявленной РФ, из ЯНАО будет призвано 920 резервистов. Видео: telegram-канал главы Тазовского района Василия Паршакова
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