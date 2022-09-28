Началась отправка мобилизованных жителей ЯНАО из пунктов временного размещения. Сообщения об этом размещаются в социальных сетях мэров округа.
«Дорогие ребята, скорейшего возвращения домой! Мы ждем вас!» — написал в своем telegram-канале глава Тазовского района Василий Паршаков.
«Сейчас здесь стоят настоящие патриоты. Я желаю всем вернуться домой к своим семьям. Мы будем ждать и молиться за вас», — пожелал мобилизованным мэр Губкинского Андрей Гаранин.
Мобилизованные отправляются автобусами в Новый Уренгой. Оттуда они отправятся в учебные центры.
Ранее URA.RU рассказало, как главы муниципалитетов обустроили пункты временного размещения мобилизованных. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил снабдить каждого мобилизованного из округа всем необходимым в полевых условиях.
Частичная мобилизация на Ямале и во всей России началась 21 сентября, а с 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, защищая мирное население Донбасса. В рамках частичной мобилизации, объявленной РФ, из ЯНАО будет призвано 920 резервистов.
Видео: telegram-канал главы Тазовского района Василия Паршакова
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