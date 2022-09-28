В Китае нашли повод для примирения России и ЕС

Global Times: ЧП на «Северных потоках» объединит Россию и Евросоюз в поисках виновных

29 сентября 2022 в 08:28 Размер текста - 17 +

И ЕС, и Россия потребовали провести расследование из-за крупных утечек на газопроводах Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Инцидент на газопроводе «Северный поток» может стать одной из причин примирения России с Евросоюзом. Статью об этом выпустило издание Global Times. «И Европейский союз, и Россия потребовали от соответствующих ведомств провести всестороннее расследование и обнародовать результаты [ЧП на газопроводе]. Поскольку инцидент произошел в исключительных экономических зонах Дании и Швеции, в настоящее время Германия, Дания и Швеция расследуют причины аварии. Однако, поскольку в этом инциденте участвуют многие страны, необходимо обратиться к соответствующим международным органам с просьбой создать совместную следственную группу, чтобы восстановить истину, найти виновных и как можно скорее наказать их соответствующим образом», — отмечается в статье. Сообщается также, что выгодоприобретатель от неработающего газопровода — совместного проекта ЕС и РФ — все же есть. И нельзя допустить, чтобы этот невидимый игрок победил. «Нетрудно почувствовать, что есть невидимые ножницы, разрезающие узы интересов между Россией и Европой. Когда связи интересов будут разорваны, Россия и Европа останутся в трагическом противостоянии, а самой большой жертвой окажутся жизни большого количества простых людей», — отмечают авторы публикации. В ночь на 26 сентября оператор газопровода «Северный поток» сообщил о резком падении давления на одной ниток. В итоге было обнаружено несколько крупных утечек, в том числе, и на втором проекте — «Северном потоке-2». В Кремле не исключили, что их причиной могли быть диверсии. Германия опасается, что из-за диверсий навсегда осталась без российского газа, отмечает Nation News. Если повреждения не отремонтировать быстро, в трубопровод попадет много соленой воды, которая вызовет коррозию. Повреждение «Северных потоков» — это атака на безопасность, энергетику и экологию Европы, передает Пятый канал. Отношения РФ и ЕС испортились после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации. Европа не согласилась с главной целью российской стороны — спасти мирных граждан Донбасса от обстрелов украинских военных, которые продолжались восемь лет, и ввела против РФ жесткие санкции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Инцидент на газопроводе «Северный поток» может стать одной из причин примирения России с Евросоюзом. Статью об этом выпустило издание Global Times. «И Европейский союз, и Россия потребовали от соответствующих ведомств провести всестороннее расследование и обнародовать результаты [ЧП на газопроводе]. Поскольку инцидент произошел в исключительных экономических зонах Дании и Швеции, в настоящее время Германия, Дания и Швеция расследуют причины аварии. Однако, поскольку в этом инциденте участвуют многие страны, необходимо обратиться к соответствующим международным органам с просьбой создать совместную следственную группу, чтобы восстановить истину, найти виновных и как можно скорее наказать их соответствующим образом», — отмечается в статье. Сообщается также, что выгодоприобретатель от неработающего газопровода — совместного проекта ЕС и РФ — все же есть. И нельзя допустить, чтобы этот невидимый игрок победил. «Нетрудно почувствовать, что есть невидимые ножницы, разрезающие узы интересов между Россией и Европой. Когда связи интересов будут разорваны, Россия и Европа останутся в трагическом противостоянии, а самой большой жертвой окажутся жизни большого количества простых людей», — отмечают авторы публикации. В ночь на 26 сентября оператор газопровода «Северный поток» сообщил о резком падении давления на одной ниток. В итоге было обнаружено несколько крупных утечек, в том числе, и на втором проекте — «Северном потоке-2». В Кремле не исключили, что их причиной могли быть диверсии. Германия опасается, что из-за диверсий навсегда осталась без российского газа, отмечает Nation News. Если повреждения не отремонтировать быстро, в трубопровод попадет много соленой воды, которая вызовет коррозию. Повреждение «Северных потоков» — это атака на безопасность, энергетику и экологию Европы, передает Пятый канал. Отношения РФ и ЕС испортились после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации. Европа не согласилась с главной целью российской стороны — спасти мирных граждан Донбасса от обстрелов украинских военных, которые продолжались восемь лет, и ввела против РФ жесткие санкции.