Россия созывает экстренное собрание в ООН

29 сентября 2022 в 08:33 Размер текста - 17 +

Собрание в ООН может пройти из-за повреждения «Северных потоков» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Россия созывает внеочередное заседание СБ ООН из-за инцидента с повреждением «Северных потоков». Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. «Со своей стороны, настаиваем на необходимости всестороннего и объективного изучения обстоятельств беспрецедентных атак на российские трубопроводы. Для обсуждения этого вопроса Российская Федерация созывает внеочередное заседание СБ ООН», — приводятся слова Антонова в telegram-канале посольства РФ в США. Он также намекнул, что в инцидент мог произойти по вине США, которые проводили в том районе учения по подрыву. Дипломат отметил, что им экономически выгодно нанести вред проекту. В ночь на 26 сентября оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG сообщил о резком падении давления на одной ниток. Произошло три утечки на «Северном потоке» и на «Северном потоке-2». В Германии и в Кремле не исключили, что их причиной могли быть диверсии.

Россия созывает внеочередное заседание СБ ООН из-за инцидента с повреждением «Северных потоков». Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. «Со своей стороны, настаиваем на необходимости всестороннего и объективного изучения обстоятельств беспрецедентных атак на российские трубопроводы. Для обсуждения этого вопроса Российская Федерация созывает внеочередное заседание СБ ООН», — приводятся слова Антонова в telegram-канале посольства РФ в США. Он также намекнул, что в инцидент мог произойти по вине США, которые проводили в том районе учения по подрыву. Дипломат отметил, что им экономически выгодно нанести вред проекту. В ночь на 26 сентября оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG сообщил о резком падении давления на одной ниток. Произошло три утечки на «Северном потоке» и на «Северном потоке-2». В Германии и в Кремле не исключили, что их причиной могли быть диверсии.