28 сентября 2022

Россия созывает экстренное собрание в ООН

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, северный поток
Собрание в ООН может пройти из-за повреждения «Северных потоков» Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Россия созывает внеочередное заседание СБ ООН из-за инцидента с повреждением «Северных потоков». Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Со своей стороны, настаиваем на необходимости всестороннего и объективного изучения обстоятельств беспрецедентных атак на российские трубопроводы. Для обсуждения этого вопроса Российская Федерация созывает внеочередное заседание СБ ООН», — приводятся слова Антонова в telegram-канале посольства РФ в США.

Он также намекнул, что в инцидент мог произойти по вине США, которые проводили в том районе учения по подрыву. Дипломат отметил, что им экономически выгодно нанести вред проекту.

В ночь на 26 сентября оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG сообщил о резком падении давления на одной ниток. Произошло три утечки на «Северном потоке» и на «Северном потоке-2». В Германии и в Кремле не исключили, что их причиной могли быть диверсии.

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Россия созывает внеочередное заседание СБ ООН из-за инцидента с повреждением «Северных потоков». Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. «Со своей стороны, настаиваем на необходимости всестороннего и объективного изучения обстоятельств беспрецедентных атак на российские трубопроводы. Для обсуждения этого вопроса Российская Федерация созывает внеочередное заседание СБ ООН», — приводятся слова Антонова в telegram-канале посольства РФ в США. Он также намекнул, что в инцидент мог произойти по вине США, которые проводили в том районе учения по подрыву. Дипломат отметил, что им экономически выгодно нанести вред проекту. В ночь на 26 сентября оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG сообщил о резком падении давления на одной ниток. Произошло три утечки на «Северном потоке» и на «Северном потоке-2». В Германии и в Кремле не исключили, что их причиной могли быть диверсии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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