28 сентября 2022
27 сентября 2022

В столице ЯНАО состоялись общие проводы мобилизованных. Видео

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Проводы контрактников. Тюмень , солдаты, проводы солдат, проводы в армию, контрактники
Жители Салехарда вышли проводить земляков, убывающих на фронт Фото:
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Мобилизация в России

В Салехарде (ЯНАО) 29 сентября состоялись общие проводы мобилизованных жителей окружной столицы, а также Шурышкарского, Приуральского и Ямальского районов. Как передал корреспондент URA.RU с мероприятия, сегодня также сегодня из Салехарда на подготовку планируют отправить призванных из запаса жителей Лабытнанги.

«Состоялись общие проводы в окружной столице. Провожать мобилизованных пришли родственники и друзья, горожане, которые решили поддержать земляков. Первая отправка — жители Салехарда, Ямальского, Приуральского и Шурышкарского районов.

Автобусы с призванными на службу убыли в аэропорт, откуда резервистов отправляют в Тюмень. По данным агентства, сегодня также состоится отправка мобилизованных из Лабытнанги.

Ранее URA.RU сообщало, что аналогичные проводы состоялись в Новом Уренгое. Вcего из ЯНАО в связи с мобилизацией планировалось призвать 920 человек.

Специальная операция на Украине началась 24 февраля. Главной ее целью стала защита мирного населения Донбасса от террора и геноцида со стороны украинских националистов

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В Салехарде (ЯНАО) 29 сентября состоялись общие проводы мобилизованных жителей окружной столицы, а также Шурышкарского, Приуральского и Ямальского районов. Как передал корреспондент URA.RU с мероприятия, сегодня также сегодня из Салехарда на подготовку планируют отправить призванных из запаса жителей Лабытнанги. «Состоялись общие проводы в окружной столице. Провожать мобилизованных пришли родственники и друзья, горожане, которые решили поддержать земляков. Первая отправка — жители Салехарда, Ямальского, Приуральского и Шурышкарского районов. Автобусы с призванными на службу убыли в аэропорт, откуда резервистов отправляют в Тюмень. По данным агентства, сегодня также состоится отправка мобилизованных из Лабытнанги. Ранее URA.RU сообщало, что аналогичные проводы состоялись в Новом Уренгое. Вcего из ЯНАО в связи с мобилизацией планировалось призвать 920 человек. Специальная операция на Украине началась 24 февраля. Главной ее целью стала защита мирного населения Донбасса от террора и геноцида со стороны украинских националистов
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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