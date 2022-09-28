В Салехарде (ЯНАО) 29 сентября состоялись общие проводы мобилизованных жителей окружной столицы, а также Шурышкарского, Приуральского и Ямальского районов. Как передал корреспондент URA.RU с мероприятия, сегодня также сегодня из Салехарда на подготовку планируют отправить призванных из запаса жителей Лабытнанги.
«Состоялись общие проводы в окружной столице. Провожать мобилизованных пришли родственники и друзья, горожане, которые решили поддержать земляков. Первая отправка — жители Салехарда, Ямальского, Приуральского и Шурышкарского районов.
Автобусы с призванными на службу убыли в аэропорт, откуда резервистов отправляют в Тюмень. По данным агентства, сегодня также состоится отправка мобилизованных из Лабытнанги.
Ранее URA.RU сообщало, что аналогичные проводы состоялись в Новом Уренгое. Вcего из ЯНАО в связи с мобилизацией планировалось призвать 920 человек.
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