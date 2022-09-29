Обнаружена новая утечка на «Северном потоке»

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Береговая охрана сообщила о новой утечке на «Северном потоке» Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа из-за инцидента с повреждением газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщило шведское издание Svenska Dagbladet.

«После взрывов на газопроводах „Северный поток-1“ и „Северный поток-2“ обнаружено четыре утечки газа», — пишет издание, ссылаясь на информацию береговой охраны. Два очага утечки из четырех расположены в шведской экономической зоне, отметили авторы.

Оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG сообщил о резком падении давления на одной из ниток в ночь на 26 сентября. Позднее стало известно, что произошло три утечки на «Северном потоке» и на «Северном потоке-2».

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Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа из-за инцидента с повреждением газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщило шведское издание Svenska Dagbladet. «После взрывов на газопроводах „Северный поток-1“ и „Северный поток-2“ обнаружено четыре утечки газа», — пишет издание, ссылаясь на информацию береговой охраны. Два очага утечки из четырех расположены в шведской экономической зоне, отметили авторы. Оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG сообщил о резком падении давления на одной из ниток в ночь на 26 сентября. Позднее стало известно, что произошло три утечки на «Северном потоке» и на «Северном потоке-2».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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