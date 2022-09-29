Обнаружена новая утечка на «Северном потоке»

Береговая охрана сообщила о новой утечке на «Северном потоке» Фото: Минобороны Дании

новость из сюжета Повреждения «Северных потоков»

Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа из-за инцидента с повреждением газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщило шведское издание Svenska Dagbladet.

«После взрывов на газопроводах „Северный поток-1“ и „Северный поток-2“ обнаружено четыре утечки газа», — пишет издание, ссылаясь на информацию береговой охраны. Два очага утечки из четырех расположены в шведской экономической зоне, отметили авторы.

Оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG сообщил о резком падении давления на одной из ниток в ночь на 26 сентября. Позднее стало известно, что произошло три утечки на «Северном потоке» и на «Северном потоке-2».