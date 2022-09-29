Еврокомиссия озвучила новые предложения по ограничению цен на газ из РФ

ЕК хочет ввести новые санкции против России по ограничению цены на российские энергоресурсы

29 сентября 2022 в 11:04 Размер текста - 17 +

Одно из предложений ЕК — ограничить цену на российский энергоресурс при производстве электроэнергии Фото: media.gazprom-neft.ru. новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Еврокомиссия сделала заявление, согласно которому Евросоюз может ограничить цены на российский газ в рамках нового пакета санкций. Такую информацию публикует агентство DPA со ссылкой на соответствующий документ. «Главная цель ЕС — гарантировать более низкие цены для потребителей этой зимой. ЕК предлагает установить максимально возможную цену на газ из РФ либо ограничить стоимость энергоресурса при производстве электроэнергии, чтобы также снизить ее стоимость», — передает ТАСС. Сообщается также, что в Брюсселе «лишь частично реагируют на эти пожелания». Однако некоторые страны, такие как Испания и Португалия, в частном порядке уже ввели подобные ограничения. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главная цель — демилитаризация и денацификация территории, а также спасение мирных жителей Донбасса, восемь лет страдавших от постоянных обстрелов ВСУ. Несмотря на цели российской стороны, Запад ввели против РФ жесткие санкции. В последнем, восьмом пакете ограничений был введен «потолок» цен на российскую нефть. Соответствующий механизм уже готовится ЕС, передает телеканал 360. Президент РФ ранее пригрозил Западу прекращением поставок энергоносителей в случае введения «потолка цен», дополняет «Национальная служба новостей».

Еврокомиссия сделала заявление, согласно которому Евросоюз может ограничить цены на российский газ в рамках нового пакета санкций. Такую информацию публикует агентство DPA со ссылкой на соответствующий документ. «Главная цель ЕС — гарантировать более низкие цены для потребителей этой зимой. ЕК предлагает установить максимально возможную цену на газ из РФ либо ограничить стоимость энергоресурса при производстве электроэнергии, чтобы также снизить ее стоимость», — передает ТАСС. Сообщается также, что в Брюсселе «лишь частично реагируют на эти пожелания». Однако некоторые страны, такие как Испания и Португалия, в частном порядке уже ввели подобные ограничения. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главная цель — демилитаризация и денацификация территории, а также спасение мирных жителей Донбасса, восемь лет страдавших от постоянных обстрелов ВСУ. Несмотря на цели российской стороны, Запад ввели против РФ жесткие санкции. В последнем, восьмом пакете ограничений был введен «потолок» цен на российскую нефть. Соответствующий механизм уже готовится ЕС, передает телеканал 360. Президент РФ ранее пригрозил Западу прекращением поставок энергоносителей в случае введения «потолка цен», дополняет «Национальная служба новостей».