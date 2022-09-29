Трамп: диверсии на «Северных потоках» могут привести к войне

Трамп призвал США отнестись к диверсиям на «Северных потоках» серьезнее, чем к климатическим катаклизмам Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Повреждения «Северных потоков»

Подрыв российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» может привести к эскалации и спровоцировать начало третьей мировой войны. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп.

«Все говорят о большом урагане, обрушившемся на Флориду, но, возможно, гораздо более важным событием в долгосрочной перспективе стало объявление о том, что газопроводы „Северный поток“ I и II из России… подверглись диверсии», — написал Трамп на своей странице в приложении Truth Social. «Это может привести к серьезной эскалации или войне!» — добавил политик. По мнению авторов, публикации Трампа в соцсетях указывают на поддержку экс-президентом теории о том, что за диверсиями на газопроводах стоит США.

В ночь на 26 сентября, оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG сообщил о резком падении давления на одной ниток. Позже стало известно о трех утечках на «Северном потоке» и на «Северном потоке-2». 29 сентября береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа.

В Кремле отвергли идею США о том, что повреждение трубопроводов является актом саботажа со стороны РФ. Россия созовет внеочередное заседание Совета Безопасности ООН для изучения обстоятельств атак на российские трубопроводы.