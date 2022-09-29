Стремоусов анонсировал встречу глав освобожденных территорий с Путиным

Главы освобожденных территорий встретятся с президентом РФ
новость из сюжетаРеферендум о вхождении освобожденных территорий в состав России
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов анонсировал встречу глав Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с президентом РФ Владимиром Путиным. Подробностей он пока не назвал.
Он также добавил, что запланированы встречи с депутатами Госдумы. По итогам референдумов, которые закончились 27 сентября, жители освобожденных территорий проголосовали за присоединение к РФ. 3 октября Госдума должна рассмотреть этот вопрос.