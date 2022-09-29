Стремоусов анонсировал встречу глав освобожденных территорий с Путиным

29 сентября 2022 в 11:18 Размер текста - 17 +

Главы освобожденных территорий встретятся с президентом РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов анонсировал встречу глав Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с президентом РФ Владимиром Путиным. Подробностей он пока не назвал. Он также добавил, что запланированы встречи с депутатами Госдумы. По итогам референдумов, которые закончились 27 сентября, жители освобожденных территорий проголосовали за присоединение к РФ. 3 октября Госдума должна рассмотреть этот вопрос.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов анонсировал встречу глав Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с президентом РФ Владимиром Путиным. Подробностей он пока не назвал. Он также добавил, что запланированы встречи с депутатами Госдумы. По итогам референдумов, которые закончились 27 сентября, жители освобожденных территорий проголосовали за присоединение к РФ. 3 октября Госдума должна рассмотреть этот вопрос.