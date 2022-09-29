Стремоусов анонсировал встречу глав освобожденных территорий с Путиным

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Главы освобожденных территорий встретятся с президентом РФ Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов анонсировал встречу глав Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с президентом РФ Владимиром Путиным. Подробностей он пока не назвал.

Он также добавил, что запланированы встречи с депутатами Госдумы. По итогам референдумов, которые закончились 27 сентября, жители освобожденных территорий проголосовали за присоединение к РФ. 3 октября Госдума должна рассмотреть этот вопрос.

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Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов анонсировал встречу глав Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с президентом РФ Владимиром Путиным. Подробностей он пока не назвал. Он также добавил, что запланированы встречи с депутатами Госдумы. По итогам референдумов, которые закончились 27 сентября, жители освобожденных территорий проголосовали за присоединение к РФ. 3 октября Госдума должна рассмотреть этот вопрос.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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