В Пермском крае потратят миллионы на реставрацию церкви XVII века

29 сентября 2022 в 12:13 Размер текста - 17 +

Церковь уже реставрировали около 40 лет назад Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» отреставрируют деревянную Богородицкую церковь XVII века. Этим займется победитель тендера, сообщает сайт RosTender.info. «Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края принимает заявки на участие до 18 октября. Начальная цена контракта составляет 4,2 млн рублей. Ожидается, что работы завершатся к концу августа 2023 года», — сказано на сайте. Исполнитель должен иметь опыт реставрационных работ объектов культурного наследия. Богородицкая церковь была построена в 1694 году в деревне Тохтарево. Это типичный пример клетской церкви с клинчатым завершением. Последняя полная реставрация была проведена в 1980—1981-х годах, уже в музее. Ранее URA.RU рассказывало, что во время выполнения реставрационных работ в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» погиб рабочий. Мужчина упал на лежавшие внизу бревна и умер на месте.

В Пермском архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» отреставрируют деревянную Богородицкую церковь XVII века. Этим займется победитель тендера, сообщает сайт RosTender.info. «Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края принимает заявки на участие до 18 октября. Начальная цена контракта составляет 4,2 млн рублей. Ожидается, что работы завершатся к концу августа 2023 года», — сказано на сайте. Исполнитель должен иметь опыт реставрационных работ объектов культурного наследия. Богородицкая церковь была построена в 1694 году в деревне Тохтарево. Это типичный пример клетской церкви с клинчатым завершением. Последняя полная реставрация была проведена в 1980—1981-х годах, уже в музее. Ранее URA.RU рассказывало, что во время выполнения реставрационных работ в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» погиб рабочий. Мужчина упал на лежавшие внизу бревна и умер на месте.