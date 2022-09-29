Захарова: «Северные потоки» повреждены в водах стран, которые контролируются США

Заявления Запада о том, что прорыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» произошел в нейтральных водах, являются ложными. ЧП случилось на территории, которую контролируют Штаты. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Это экономическая зона Дании и Швеции. Это страны, которые нашпигованы американским вооружением. Они находятся под контролем спецслужб США и полностью контролируют ситуацию», — сказала она в эфире телеканала Соловьев Live.
Она также пояснила, что США много лет подряд выступали против работы газопроводов. «Только раньше они использовали дипломатическое давление на Меркель и Германию», — напомнила Захарова.
26 сентября на «Северном потоке-2» резко упало давление. Позже оператор газопровода заявил о падении давления на обеих нитках, дополняет MK.RU. Немецкие СМИ предположили, что причиной могли стать диверсии. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уже заявил, что аварии на нитках «Северного потока» — результат умышленных действий, которые ставят под опасность все мировое сообщество, передает Пятый канал.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews
Заявления Запада о том, что прорыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» произошел в нейтральных водах, являются ложными. ЧП случилось на территории, которую контролируют Штаты. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова. «Это экономическая зона Дании и Швеции. Это страны, которые нашпигованы американским вооружением. Они находятся под контролем спецслужб США и полностью контролируют ситуацию», — сказала она в эфире телеканала Соловьев Live. Она также пояснила, что США много лет подряд выступали против работы газопроводов. «Только раньше они использовали дипломатическое давление на Меркель и Германию», — напомнила Захарова. 26 сентября на «Северном потоке-2» резко упало давление. Позже оператор газопровода заявил о падении давления на обеих нитках, дополняет MK.RU. Немецкие СМИ предположили, что причиной могли стать диверсии. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уже заявил, что аварии на нитках «Северного потока» — результат умышленных действий, которые ставят под опасность все мировое сообщество, передает Пятый канал.