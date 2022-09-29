Захарова: «Северные потоки» повреждены в водах стран, которые контролируются США

Мария Захарова отметила, что воды, где произошел инцидент, это экономическая зона Дании и Швеции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заявления Запада о том, что прорыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» произошел в нейтральных водах, являются ложными. ЧП случилось на территории, которую контролируют Штаты. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Это экономическая зона Дании и Швеции. Это страны, которые нашпигованы американским вооружением. Они находятся под контролем спецслужб США и полностью контролируют ситуацию», — сказала она в эфире телеканала Соловьев Live.

Она также пояснила, что США много лет подряд выступали против работы газопроводов. «Только раньше они использовали дипломатическое давление на Меркель и Германию», — напомнила Захарова.