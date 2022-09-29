Захарова: «Северные потоки» повреждены в водах стран, которые контролируются США

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова отметила, что воды, где произошел инцидент, это экономическая зона Дании и Швеции Фото:
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«Северный поток — 2»

Заявления Запада о том, что прорыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» произошел в нейтральных водах, являются ложными. ЧП случилось на территории, которую контролируют Штаты. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Это экономическая зона Дании и Швеции. Это страны, которые нашпигованы американским вооружением. Они находятся под контролем спецслужб США и полностью контролируют ситуацию», — сказала она в эфире телеканала Соловьев Live.

Она также пояснила, что США много лет подряд выступали против работы газопроводов. «Только раньше они использовали дипломатическое давление на Меркель и Германию», — напомнила Захарова.

26 сентября на «Северном потоке-2» резко упало давление. Позже оператор газопровода заявил о падении давления на обеих нитках, дополняет MK.RU. Немецкие СМИ предположили, что причиной могли стать диверсии. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уже заявил, что аварии на нитках «Северного потока» — результат умышленных действий, которые ставят под опасность все мировое сообщество, передает Пятый канал.

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Заявления Запада о том, что прорыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» произошел в нейтральных водах, являются ложными. ЧП случилось на территории, которую контролируют Штаты. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова. «Это экономическая зона Дании и Швеции. Это страны, которые нашпигованы американским вооружением. Они находятся под контролем спецслужб США и полностью контролируют ситуацию», — сказала она в эфире телеканала Соловьев Live. Она также пояснила, что США много лет подряд выступали против работы газопроводов. «Только раньше они использовали дипломатическое давление на Меркель и Германию», — напомнила Захарова. 26 сентября на «Северном потоке-2» резко упало давление. Позже оператор газопровода заявил о падении давления на обеих нитках, дополняет MK.RU. Немецкие СМИ предположили, что причиной могли стать диверсии. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уже заявил, что аварии на нитках «Северного потока» — результат умышленных действий, которые ставят под опасность все мировое сообщество, передает Пятый канал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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