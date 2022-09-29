ЕС введет санкции против российских нефтяных компаний

Еврокомиссия определила санкции против нефтяного сектора России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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Еврокомиссия конкретизировала планы по ограничению цен на российскую нефть в рамках восьмого пакета санкций против России. Об этом сообщает интернет-издание EUobserver. Под ограничения могут попасть «Газпром нефть», «Роснефть» и «Транснефть».

«Судоходным фирмам и страховщикам будет запрещено работать с российской нефтью, если ее «покупная цена за баррель» не будет «на уровне или ниже заранее установленного ценового предела, установленного Органом по установлению ценового предела Коалиции G7+ по установлению ценового предела», — пишет издание. Авторы ссылаются на сообщение западных государств.

Помимо этого, Еврокомиссия намерена ограничить заключение новых контрактов с крупнейшими российскими нефтяными компаниями: «Газпром нефть», «Роснефть» и «Транснефть». Кроме того, ЕК планирует ввести полный запрет на импорт российской стали, а также всех лесоматериалов, включая древесину, целлюлозу и бумагу.

Окончательное решение будет вынесено европейскими послами 30 сентября. В этот же день, по мнению иностранных экспертов, ожидается официальное принятие освобожденных территорий (ДНР, ЛНР, Запорожской и Луганской областей) в состав России. Авторы отмечают, что детали новых санкций еще могут измениться.

Страны ЕС ввели семь пакетов антироссийских санкций после начала специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины. 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях завершились референдумы по вопросу присоединения к России. По итогам обработки результатов, абсолютное большинство выступило за вхождение в состав РФ, передает RT.