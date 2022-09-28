Власти ХМАО запустили telegram-бот для ответов на вопросы о мобилизации

Цифровой помощник отвечает на самые распространенные вопросы о мобилизации Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В ХМАО запустили telegram-бот отвечающий на самые распространенные вопросы, касающиеся мобилизации. Информация о запуске цифрового помощника появилась в официальном telegram-канале правительства ХМАО.

«Цифровой помощник расскажет о категориях граждан, которые подлежат призыву, о порядке вручения повесток, о льготах, положенных мобилизованным и их семьям, о сроках и условиях службы. Также он ответит на многие другие вопросы», — говорится в сообщении канала.

Кроме этого, через данный telegram-бот можно узнать, где мобилизованные будут проходить подготовку и где жить. Призванные получат ответ, как связаться с родственниками, остальные — как записаться добровольцем.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске открывается центр поддержки семей мобилизованных. В центре семьям и самим мобилизованным помогут в решении административно-хозяйственных и бытовых вопросов.

О частичной мобилизации в стране Владимир Путин объявил 21 сентября. Президент России уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. Россия с 24 февраля начала военную спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.