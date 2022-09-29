HS: Финляндия закроет границу для россиян

Финляндия примет решение по вопросу ограничения въезда для россиян 29 сентября. Предполагается, что страна закроет границы для всех туристов из России. Об этом сообщает издание Helsingin sanomat.
По информации СМИ, правительство Финляндии примет принципиальное решение по вопросу закрытия границ для россиян 29 сентября в 13:00 по мск. Новые пограничные правила должны вступить в силу уже в ночь с 29 по 30 сентября, отмечают авторы.
«Предварительные оценки предполагают, что приток россиян в Финляндию может сократиться наполовину», — говорится в публикации. По мнению авторов, конкретные причины для въезда россиян в страну будут похожи на те, что были обозначены в период карантинных мер при пандемии коронавируса.
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Финляндия примет решение по вопросу ограничения въезда для россиян 29 сентября. Предполагается, что страна закроет границы для всех туристов из России. Об этом сообщает издание Helsingin sanomat. По информации СМИ, правительство Финляндии примет принципиальное решение по вопросу закрытия границ для россиян 29 сентября в 13:00 по мск. Новые пограничные правила должны вступить в силу уже в ночь с 29 по 30 сентября, отмечают авторы. «Предварительные оценки предполагают, что приток россиян в Финляндию может сократиться наполовину», — говорится в публикации. По мнению авторов, конкретные причины для въезда россиян в страну будут похожи на те, что были обозначены в период карантинных мер при пандемии коронавируса.