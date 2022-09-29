На границе с Казахстаном развернут пункт мобилизации

29 сентября 2022 в 12:45 Размер текста - 17 +

Российские власти открывают новый приграничный мобилизационный пункт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Астраханской области, граничащей с Казахстаном, разворачивают пункт мобилизации. Такое сообщение поступило от местных властей. «Пункт мобилизации в ближайшие дни развернут на границе с Казахстаном в Астраханской области. Начали сверять документы выезжающих с федеральным реестром подлежащих мобилизации и не выпускать граждан, подходящих под критерии призыва, не имеющих права на отсрочку от частичной мобилизации или разрешения на выезд от военного комиссариата», — отмечается в информации на официальном портале областных органов власти Отмечается также, что там будут выдаваться повестки россиянам. В регионе введен режим повышенной готовности

В Астраханской области, граничащей с Казахстаном, разворачивают пункт мобилизации. Такое сообщение поступило от местных властей. «Пункт мобилизации в ближайшие дни развернут на границе с Казахстаном в Астраханской области. Начали сверять документы выезжающих с федеральным реестром подлежащих мобилизации и не выпускать граждан, подходящих под критерии призыва, не имеющих права на отсрочку от частичной мобилизации или разрешения на выезд от военного комиссариата», — отмечается в информации на официальном портале областных органов власти Отмечается также, что там будут выдаваться повестки россиянам. В регионе введен режим повышенной готовности