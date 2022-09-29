На границе с Казахстаном развернут пункт мобилизации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мобилизация. Челябинск, обмундирование, вещмешок, мобилизация
Российские власти открывают новый приграничный мобилизационный пункт Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

В Астраханской области, граничащей с Казахстаном, разворачивают пункт мобилизации. Такое сообщение поступило от местных властей.

«Пункт мобилизации в ближайшие дни развернут на границе с Казахстаном в Астраханской области. Начали сверять документы выезжающих с федеральным реестром подлежащих мобилизации и не выпускать граждан, подходящих под критерии призыва, не имеющих права на отсрочку от частичной мобилизации или разрешения на выезд от военного комиссариата», — отмечается в информации на официальном портале областных органов власти

Отмечается также, что там будут выдаваться повестки россиянам. В регионе введен режим повышенной готовности

Успейте подписаться на нашу рассылку до вечера! В ней - главные новости о мобилизации и ходе СВО
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Астраханской области, граничащей с Казахстаном, разворачивают пункт мобилизации. Такое сообщение поступило от местных властей. «Пункт мобилизации в ближайшие дни развернут на границе с Казахстаном в Астраханской области. Начали сверять документы выезжающих с федеральным реестром подлежащих мобилизации и не выпускать граждан, подходящих под критерии призыва, не имеющих права на отсрочку от частичной мобилизации или разрешения на выезд от военного комиссариата», — отмечается в информации на официальном портале областных органов власти Отмечается также, что там будут выдаваться повестки россиянам. В регионе введен режим повышенной готовности
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...