Член комитета ГД по обороне заявил о смене тактики ВС РФ после частичной мобилизации

29 сентября 2022 в 13:18 Размер текста - 17 +

Андрей Гурулев раскрыл, что нужно сделать, чтобы предотвратить контрнаступление ВСУ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Для эффективных действий во время спецоперации российской армии нужна смена тактики. Такое заявление сделал генерал-лейтенант, член комитета Государственной Думы по обороне Андрей Гурулев. «Надо пересмотреть сам подход. Надо воевать полками, дивизиями и армиями. Очень надеюсь, что после частичной мобилизации мы к этому придем. Чтобы не метаться одним батальоном по фронту, чтобы предотвратить контрнаступление [украинской армии]», — сказал он в эфире телеканала Соловьев Live. Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным с 21 сентября в рамках защиты суверенитета и целостности РФ. Планируется призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов со всей страны. Для этого нужно иметь военную специальность. Мобилизации также подлежат россияне, имеющие категорию В, даже без опыта боевых действий. Однако, по сообщениям властей, они будут призываться в последнюю очередь. Мобилизация не коснется студентов вузов, солдат-срочников, но служившие в вооруженных силах других стран россияне могут быть мобилизованы, передает агентство Nation News. Правительство РФ назвало законным вручение повесток россиянам ночью, отмечает MK.RU.

Для эффективных действий во время спецоперации российской армии нужна смена тактики. Такое заявление сделал генерал-лейтенант, член комитета Государственной Думы по обороне Андрей Гурулев. «Надо пересмотреть сам подход. Надо воевать полками, дивизиями и армиями. Очень надеюсь, что после частичной мобилизации мы к этому придем. Чтобы не метаться одним батальоном по фронту, чтобы предотвратить контрнаступление [украинской армии]», — сказал он в эфире телеканала Соловьев Live. Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным с 21 сентября в рамках защиты суверенитета и целостности РФ. Планируется призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов со всей страны. Для этого нужно иметь военную специальность. Мобилизации также подлежат россияне, имеющие категорию В, даже без опыта боевых действий. Однако, по сообщениям властей, они будут призываться в последнюю очередь. Мобилизация не коснется студентов вузов, солдат-срочников, но служившие в вооруженных силах других стран россияне могут быть мобилизованы, передает агентство Nation News. Правительство РФ назвало законным вручение повесток россиянам ночью, отмечает MK.RU.