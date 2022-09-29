В Свердловской области хотят запустить программу подготовки бойцов перед мобилизацией

В Свердловской области планируют заниматься вневойсковой подготовкой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В отделения добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ России) в Свердловской области стали чаще обращаться мужчины призывного возраста, которые хотели бы пройти вневойсковую подготовку. Об этом URA.RU рассказал глава регионального ДОСААФ Владимир Мезенцев. В организации планируют открыть целое направление и готовить бойцов. С такой инициативой Мезенцев обратился к полпреду президента России в УрФО Владимиру Якушеву.

«Мужчины не хотят ехать и выполнять боевые задания Родины не подготовленными. Необходимо на базе ДОСААФ такие центры создавать, чтобы заниматься вневойсковой подготовкой, а также заниматься допризывной подготовкой. Служат в армии у нас только год, поэтому нужна допризывная подготовка», — говорит Мезенцев.

Глава регионального ДОСААФ обратился с инициативой к полпреду президента России в УрФО Владимиру Якушеву. «Он положительно отнесся и поддержал меня. Также нашу идею поддержал региональный вице-губернатор Олег Чемезов. В ближайшее время, когда мы будем встречаться на уровне администрации губернатора и решать проблемы допризывной подготовки, вопросы ставить о взаимодействии органов власти и ДОСААФ», — отметил он.

Ранее агентство писало, что призывника из Ревды (Свердловская область) без предварительной подготовки отправляют на фронт в Луганскую народную республику. Повестку 24-летний парень получил несколько дней назад, и боевое слаживание, как заявило ему командование, он будет проходить уже на новом месте службы. В реальных военных действиях свердловчанин никогда не участвовал.

21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности. На военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов. Сколько мобилизованных будет в Свердловской области, официально не раскрывается.