Свердловского призывника без опыта и подготовки отправляют на фронт в ЛНР

Призывника из Ревды (Свердловская область) без предварительной подготовки отправляют на фронт в Луганскую народную республику. Как рассказала URA.RU его мама, повестку 24-летний парень получил лишь несколько дней назад, и боевое слаживание, как заявило ему командование, он будет проходить уже на новом месте службы. В реальных военных действиях свердловчанин никогда не участвовал.
Молодой человек отслужил в армии в 2018 году. По словам матери, из-за проблем со зрением врачи признали ее сына годным с ограничениями, службу он проходил в охране части. Вернувшись из войск, ревдинец устроился на Среднеуральский медеплавильный завод (СУМЗ). 23 сентября ему прислали повестку о мобилизации.
«Им [призывникам из Ревды] объявили, что они будут проходить подготовку в Екатеринбурге, а потом их распределят по территории России. За территорию Россию их якобы не отправят. Но 28 сентября он позвонил и сказал, что уже находится в Ростове. А сегодня, 29 сентября, сообщил, что ждет направления в Луганск. Судя по разговорам среди военнослужащих, бригада. Куда его направляют, воюет на передовой», — поделилась свердловчанка.
По словам женщины, командование заявило ее сыну, что боевое слаживание он будет проходить в ЛНР, в местных воинских частях. «Сказали, что новичков просто распределят к опытным [военнослужащим], и они будут учиться всему на месте», — пояснила она. Собеседница добавила, что в части в Екатеринбурге, где первые сутки после призыва провел ее сын, закончились сухие пайки, поэтому призывники питались только теми продуктами, которые привезли с собой.
Частичную мобилизацию в стране 21 сентября объявил президент РФ Владимир Путин. Он заявлял, что мобилизованы будут те, кто имеет реальный опыт, служил в российской армии и получил соответствующую специальность. В то же время военком Свердловской области Сергей Чирков допускал, что под мобилизацию могут попасть и граждане без боевого опыта. При этом Чирков подчеркивал, что призванных будут отправлять на фронт только после подготовки, которая длится минимум две недели.
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