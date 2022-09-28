Свердловского призывника без опыта и подготовки отправляют на фронт в ЛНР

29 сентября 2022 в 16:41 Размер текста - 17 +

Свердловчанину заявили, что военную подготовку он пройдет уже в Луганске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Призывника из Ревды (Свердловская область) без предварительной подготовки отправляют на фронт в Луганскую народную республику. Как рассказала URA.RU его мама, повестку 24-летний парень получил лишь несколько дней назад, и боевое слаживание, как заявило ему командование, он будет проходить уже на новом месте службы. В реальных военных действиях свердловчанин никогда не участвовал. Молодой человек отслужил в армии в 2018 году. По словам матери, из-за проблем со зрением врачи признали ее сына годным с ограничениями, службу он проходил в охране части. Вернувшись из войск, ревдинец устроился на Среднеуральский медеплавильный завод (СУМЗ). 23 сентября ему прислали повестку о мобилизации. «Им [призывникам из Ревды] объявили, что они будут проходить подготовку в Екатеринбурге, а потом их распределят по территории России. За территорию Россию их якобы не отправят. Но 28 сентября он позвонил и сказал, что уже находится в Ростове. А сегодня, 29 сентября, сообщил, что ждет направления в Луганск. Судя по разговорам среди военнослужащих, бригада. Куда его направляют, воюет на передовой», — поделилась свердловчанка. По словам женщины, командование заявило ее сыну, что боевое слаживание он будет проходить в ЛНР, в местных воинских частях. «Сказали, что новичков просто распределят к опытным [военнослужащим], и они будут учиться всему на месте», — пояснила она. Собеседница добавила, что в части в Екатеринбурге, где первые сутки после призыва провел ее сын, закончились сухие пайки, поэтому призывники питались только теми продуктами, которые привезли с собой. Частичную мобилизацию в стране 21 сентября объявил президент РФ Владимир Путин. Он заявлял, что мобилизованы будут те, кто имеет реальный опыт, служил в российской армии и получил соответствующую специальность. В то же время военком Свердловской области Сергей Чирков допускал, что под мобилизацию могут попасть и граждане без боевого опыта. При этом Чирков подчеркивал, что призванных будут отправлять на фронт только после подготовки, которая длится минимум две недели. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Призывника из Ревды (Свердловская область) без предварительной подготовки отправляют на фронт в Луганскую народную республику. Как рассказала URA.RU его мама, повестку 24-летний парень получил лишь несколько дней назад, и боевое слаживание, как заявило ему командование, он будет проходить уже на новом месте службы. В реальных военных действиях свердловчанин никогда не участвовал. Молодой человек отслужил в армии в 2018 году. По словам матери, из-за проблем со зрением врачи признали ее сына годным с ограничениями, службу он проходил в охране части. Вернувшись из войск, ревдинец устроился на Среднеуральский медеплавильный завод (СУМЗ). 23 сентября ему прислали повестку о мобилизации. «Им [призывникам из Ревды] объявили, что они будут проходить подготовку в Екатеринбурге, а потом их распределят по территории России. За территорию Россию их якобы не отправят. Но 28 сентября он позвонил и сказал, что уже находится в Ростове. А сегодня, 29 сентября, сообщил, что ждет направления в Луганск. Судя по разговорам среди военнослужащих, бригада. Куда его направляют, воюет на передовой», — поделилась свердловчанка. По словам женщины, командование заявило ее сыну, что боевое слаживание он будет проходить в ЛНР, в местных воинских частях. «Сказали, что новичков просто распределят к опытным [военнослужащим], и они будут учиться всему на месте», — пояснила она. Собеседница добавила, что в части в Екатеринбурге, где первые сутки после призыва провел ее сын, закончились сухие пайки, поэтому призывники питались только теми продуктами, которые привезли с собой. Частичную мобилизацию в стране 21 сентября объявил президент РФ Владимир Путин. Он заявлял, что мобилизованы будут те, кто имеет реальный опыт, служил в российской армии и получил соответствующую специальность. В то же время военком Свердловской области Сергей Чирков допускал, что под мобилизацию могут попасть и граждане без боевого опыта. При этом Чирков подчеркивал, что призванных будут отправлять на фронт только после подготовки, которая длится минимум две недели.