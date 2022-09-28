Учитель ОБЖ из ХМАО отказался от отсрочки и уехал воевать на Донбасс

Учитель ОБЖ Роман Козырьков не стал пользоваться правом на отсрочку и отправился воевать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Учитель ОБЖ из единственной школы поселка Куминского (ХМАО) Роман Козырьков отправился воевать на Донбасс вместе с другими мобилизованными земляками. Об этом журналисту URA.RU рассказал мэр Куминского Сергей Грубцов.

«Преподаватель ОБЖ в нашей поселковой школе Роман Козырьков отправился на Донбасс, получив повестку. Школа у нас одна, и замену педагогу, мы, конечно, найдем. Испытываем гордость за Романа и других земляков, которые не стали пользоваться правом на отсрочку и отправились защищать Родину», — подчеркнул Грубцов.

Роману Козырькову 31 год, он холост, детей нет. В числе других жителей Куминского он прибыл на мобилизационный пункт в поселке Междуреченский Кондинского района. Там Козырькову и еще нескольким мужчинам сообщили, что у них есть право на отсрочку от мобилизации (у каждого оно было индивидуальным: в зависимости от профессии, состава семьи и возраста), однако учитель и еще несколько военнообязанных решили им не пользоваться и ехать в армию.

Ранее URA.RU писало о сыне мэра поселка Куминский, который также решил не брать отсрочку от мобилизации. Денис Грубцов отправился на Донбасс, потому что решил, что его боевой опыт спецназовца ГРУ принесет пользу призывникам.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в Российской Федерации частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта.