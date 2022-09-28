28 сентября 2022

В пермском городе семьи мобилизованных смогут общаться с мэром лично

Глава Чусового ответит горожанам на вопросы о мобилизации
© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Белов пригласил родственников мобилизованных на личную встречу Фото:
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Мобилизация в России

Глава Чусовского городского округа Пермского края Сергей Белов решил лично ответить на все вопросы родственников мобилизованных. В пятницу, 30 сентября, он пригласил родителей, жен и детей отправленных в учебные центры чусовлян прийти в местный КДЦ.

«Завтра, 30 сентября 2022 года, в 16.00 в здании МАУ „Культурно-деловой центр“ состоится встреча главы округа Сергея Белова с близкими родственниками мобилизованных граждан Чусовского городского округа. Близкие родственники — это родители, жены и дети», — сообщается на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. Из Пермского края в учебные центры отправились уже несколько эшелонов мужчин. Все пермяки, подлежащие мобилизации, уже оповещены об этом, заявил 29 сентября министр территориальной безопасности региона Виктор Батмазов. Те, кто считает, что их мобилизовали по ошибке, могут сообщить об этом на специально организованные горячие линии, отмечал военный комиссар Пермского края Александр Коковин.

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Глава Чусовского городского округа Пермского края Сергей Белов решил лично ответить на все вопросы родственников мобилизованных. В пятницу, 30 сентября, он пригласил родителей, жен и детей отправленных в учебные центры чусовлян прийти в местный КДЦ. «Завтра, 30 сентября 2022 года, в 16.00 в здании МАУ „Культурно-деловой центр“ состоится встреча главы округа Сергея Белова с близкими родственниками мобилизованных граждан Чусовского городского округа. Близкие родственники — это родители, жены и дети», — сообщается на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. Из Пермского края в учебные центры отправились уже несколько эшелонов мужчин. Все пермяки, подлежащие мобилизации, уже оповещены об этом, заявил 29 сентября министр территориальной безопасности региона Виктор Батмазов. Те, кто считает, что их мобилизовали по ошибке, могут сообщить об этом на специально организованные горячие линии, отмечал военный комиссар Пермского края Александр Коковин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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