Пермский военком рассказал, что делать мобилизованным по ошибке

Военный комиссар Пермского края посоветовал мобилизованным по ошибке звонить на горячие линии

28 сентября 2022 в 20:35 Размер текста - 17 +

Александр Коковин сообщил, что для мобилизованных по ошибке работают горячие линии Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Пермяки, которые считают, что их мобилизовали по ошибке, могут сообщить об этом на специально организованные горячие линии. Об этом сегодня в интервью телеканалу «Ветта» сообщил военный комиссар Пермского края Александр Коковин. «У нас развернуты горячие линии, как в городе, так и в крае, на сайтах есть, все можно посмотреть. Есть горячая линия в городе Москва, также там привлечены сотрудники главного управления, которые на все возникающие вопросы у граждан дают ответы», — сказал корреспонденту телеканала Александр Коковин. Он также добавил, что в Пермском крае разнос повесток организован совместно с сотрудниками полиции. Также военкоматам по всем вопросам, связанным с мобилизацией, помогают администрации муниципальных образований. Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. В ряды вооруженных сил РФ планируют призвать около 300 тысяч человек. Из Пермского края уехали две колонны. Отправка будет продолжаться до пятницы. Ранее URA.RU рассказывало, что для тех, кого мобилизуют по ошибке, в России открыта горячая линия. Помощь гражданам также оказывают в региональных отделениях ОНФ.

Пермяки, которые считают, что их мобилизовали по ошибке, могут сообщить об этом на специально организованные горячие линии. Об этом сегодня в интервью телеканалу «Ветта» сообщил военный комиссар Пермского края Александр Коковин. «У нас развернуты горячие линии, как в городе, так и в крае, на сайтах есть, все можно посмотреть. Есть горячая линия в городе Москва, также там привлечены сотрудники главного управления, которые на все возникающие вопросы у граждан дают ответы», — сказал корреспонденту телеканала Александр Коковин. Он также добавил, что в Пермском крае разнос повесток организован совместно с сотрудниками полиции. Также военкоматам по всем вопросам, связанным с мобилизацией, помогают администрации муниципальных образований. Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. В ряды вооруженных сил РФ планируют призвать около 300 тысяч человек. Из Пермского края уехали две колонны. Отправка будет продолжаться до пятницы. Ранее URA.RU рассказывало, что для тех, кого мобилизуют по ошибке, в России открыта горячая линия. Помощь гражданам также оказывают в региональных отделениях ОНФ.