В ХМАО подскочили цены на медикаменты, которые нужны мобилизованным

Ряд медицинских изделий оказался в дефиците Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В ХМАО после начала мобилизации подскочили цены на ряд лекарств и медицинских изделий, которые призывники берут в свои аптечки. На это во время заседания окружной Думы обратил депутат Еремей Айпин.

«В связи с мобилизацией формируются аптечки призванных. Недостаточно повязок, специальных жгутов — вещи оказались в дефиците. [Нужно] обратить внимание, чтобы [люди] могли [себя] обеспечивать. Это раз. Второе — цены подскочили в разы на такие элементарные вещи», — сказал Айпин. Трансляция заседания доступна на сайте окружной Думы.

В свою очередь, по информации уполномоченного по защите прав предпринимателей в ХМАО Ирины Каск, повышение цен не имеет массовый характер. «Возможный дефицит присутствует в силу резкой востребованности в силу того, что это не было запланировано никем, и аптеками. Если бы знали, они [предприниматели] закупились заранее. Но уверена, это оперативно будет решаться, потому что предпринимателям выгодно удовлетворять потребности, которые сейчас существуют», — прокомментировала корреспонденту агентства Каск.

При этом по словам омбудсмена, предотвращением повышения цен на медицинские изделия сейчас активно занимается Федеральная антимонопольная служба региона. URA.RU также направило запрос в ведомство с просьбой прокомментировать ситуацию с мониторингом цен и принимаемых мерах. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО собирают гуманитарную помощь мобилизованным землякам. По собственной инициативе волонтеры собирают медицинские препараты, теплую одежду и снаряжение для мобилизованных.

Президент России Владимир Путин объявил начало частичной мобилизации 21 сентября. В помощь российской армии на фронт призовут около 300 тысяч человек. Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. По словам Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса.