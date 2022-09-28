Челябинский омбудсмен: повестка не значит, что обязательно мобилизуют

Юлия Сударенко призвала жителей спокойно относиться к получению повесток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Уполномоченная по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко призвала жителей не страшиться получаемых повесток. Как заявила омбудсмен, вызов в военкомат не означает обязательной мобилизации.

«Получение повестки не означает, что тебя сразу мобилизуют. Многие получают повестку, чтобы явиться в военкомат и уточнить сведения о себе», — заявила Сударенко в интервью радио «КП-Челябинск».

Гость радиопрограммы добавила, что обратившимся на горячую линию гражданам она советует идти в военкомат по повестке с документами. Это поможет сразу снять возникшие недоразумения.

Сударенко обратила внимание на то, что звонят люди, которые ранее проходили военную службу. Часть позвонивших возмущались, что получили повестку, хотя их возраст не отвечает заявленным критериям. После совета уполномоченной по правам человека идти в военкомат, не страшась, повторных жалоб, по словам омбудсмена, не поступало.

Мобилизация в России имеет четкие критерии по призыву. Приоритет отдается лицам, служившим в армии и имеющим боевой опыт. Цели мобилизации соответствуют задачам по проведению спецоперации на Украине.