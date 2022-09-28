28 сентября 2022

Курганские мобилизованные настроены по-боевому и обещают вернуться. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных. Курган , призыв, призывники, мобилизация, отправка призывников
Из Кургана отправили новую партию граждан, призванных в рамках частичной мобилизации Фото:
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Мобилизация в России

Призванные в рамках частичной мобилизации жители Курганской области признались в боевом настрое и надежде на скорое возвращение домой. Об этом они рассказали на пункте отправки корреспонденту URA.RU.

«Настрой боевой. Вот съездим и по-быстрому обратно вернемся», — с оптимизмом отвечали мобилизованные на вопрос корреспондента. Отправка мужчин происходила с пункта возле центра досуга и творчества «Спутник» в микрорайоне Рябково.

Большинство мужчин, поехавших в военную часть 29 сентября от «Спутника», составили жители Лебяжьевского района. Некоторым из них отправку перенесли с понедельника на четверг. Провожающие признались, что сильно переживают, но поддерживают отправляющихся в военные части родных.

Ранее URA.RU сообщало, что жители трех курганских округов отправились в областной центр на пункт отправки. Об отъезде новобранцев рассказали в Зверноголовском, Целинном и Лебяжьевском округах.

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Призванные в рамках частичной мобилизации жители Курганской области признались в боевом настрое и надежде на скорое возвращение домой. Об этом они рассказали на пункте отправки корреспонденту URA.RU. «Настрой боевой. Вот съездим и по-быстрому обратно вернемся», — с оптимизмом отвечали мобилизованные на вопрос корреспондента. Отправка мужчин происходила с пункта возле центра досуга и творчества «Спутник» в микрорайоне Рябково. Большинство мужчин, поехавших в военную часть 29 сентября от «Спутника», составили жители Лебяжьевского района. Некоторым из них отправку перенесли с понедельника на четверг. Провожающие признались, что сильно переживают, но поддерживают отправляющихся в военные части родных. Ранее URA.RU сообщало, что жители трех курганских округов отправились в областной центр на пункт отправки. Об отъезде новобранцев рассказали в Зверноголовском, Целинном и Лебяжьевском округах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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