Призванные в рамках частичной мобилизации жители Курганской области признались в боевом настрое и надежде на скорое возвращение домой. Об этом они рассказали на пункте отправки корреспонденту URA.RU.
«Настрой боевой. Вот съездим и по-быстрому обратно вернемся», — с оптимизмом отвечали мобилизованные на вопрос корреспондента. Отправка мужчин происходила с пункта возле центра досуга и творчества «Спутник» в микрорайоне Рябково.
Большинство мужчин, поехавших в военную часть 29 сентября от «Спутника», составили жители Лебяжьевского района. Некоторым из них отправку перенесли с понедельника на четверг. Провожающие признались, что сильно переживают, но поддерживают отправляющихся в военные части родных.
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Призванные в рамках частичной мобилизации жители Курганской области признались в боевом настрое и надежде на скорое возвращение домой. Об этом они рассказали на пункте отправки корреспонденту URA.RU. «Настрой боевой. Вот съездим и по-быстрому обратно вернемся», — с оптимизмом отвечали мобилизованные на вопрос корреспондента. Отправка мужчин происходила с пункта возле центра досуга и творчества «Спутник» в микрорайоне Рябково. Большинство мужчин, поехавших в военную часть 29 сентября от «Спутника», составили жители Лебяжьевского района. Некоторым из них отправку перенесли с понедельника на четверг. Провожающие признались, что сильно переживают, но поддерживают отправляющихся в военные части родных. Ранее URA.RU сообщало, что жители трех курганских округов отправились в областной центр на пункт отправки. Об отъезде новобранцев рассказали в Зверноголовском, Целинном и Лебяжьевском округах.