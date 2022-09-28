Курганские мобилизованные настроены по-боевому и обещают вернуться. Видео

29 сентября 2022 в 16:01 Размер текста - 17 +

Из Кургана отправили новую партию граждан, призванных в рамках частичной мобилизации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Призванные в рамках частичной мобилизации жители Курганской области признались в боевом настрое и надежде на скорое возвращение домой. Об этом они рассказали на пункте отправки корреспонденту URA.RU. «Настрой боевой. Вот съездим и по-быстрому обратно вернемся», — с оптимизмом отвечали мобилизованные на вопрос корреспондента. Отправка мужчин происходила с пункта возле центра досуга и творчества «Спутник» в микрорайоне Рябково. Большинство мужчин, поехавших в военную часть 29 сентября от «Спутника», составили жители Лебяжьевского района. Некоторым из них отправку перенесли с понедельника на четверг. Провожающие признались, что сильно переживают, но поддерживают отправляющихся в военные части родных. Ранее URA.RU сообщало, что жители трех курганских округов отправились в областной центр на пункт отправки. Об отъезде новобранцев рассказали в Зверноголовском, Целинном и Лебяжьевском округах.

Призванные в рамках частичной мобилизации жители Курганской области признались в боевом настрое и надежде на скорое возвращение домой. Об этом они рассказали на пункте отправки корреспонденту URA.RU. «Настрой боевой. Вот съездим и по-быстрому обратно вернемся», — с оптимизмом отвечали мобилизованные на вопрос корреспондента. Отправка мужчин происходила с пункта возле центра досуга и творчества «Спутник» в микрорайоне Рябково. Большинство мужчин, поехавших в военную часть 29 сентября от «Спутника», составили жители Лебяжьевского района. Некоторым из них отправку перенесли с понедельника на четверг. Провожающие признались, что сильно переживают, но поддерживают отправляющихся в военные части родных. Ранее URA.RU сообщало, что жители трех курганских округов отправились в областной центр на пункт отправки. Об отъезде новобранцев рассказали в Зверноголовском, Целинном и Лебяжьевском округах.