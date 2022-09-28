Свердловские бойцы открыли полигоны для подготовки к спецоперации

29 сентября 2022 в 15:42 Размер текста - 17 +

Парк «Патриот» учит боевых офицеров для участия в спецоперации Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Свердловской области во время частичной мобилизации функционируют несколько центров, где местные жители могут получить боевую подготовку перед участием в спецоперации на Украине. Представители учебных полигонов рассказали, чему могут научиться бойцы и как стать причастным к элитным войскам. URA.RU собрало список таких центров. Статья по теме Под Екатеринбургом обучают отряды элитных бойцов для спецоперации Парк «Патриот» Центрального военного округа Полигон для подготовки бойцов находится в пригороде Екатеринбурга, куда обращаются офицеры, собирающиеся принимать участие в спецоперации. Инструкторы, прошедшие войны в «горячих точках» за границей, обеспечивают наиболее высокий уровень подготовки. «Мы работаем с боевыми офицерами, вольными наемниками, ЧВК (частные военные компании — прим. URA.RU) и добровольцы. Что касается мобилизованных, у нас пока приказа нет», — рассказал URA.RU представитель парка. Там обучат тактической медицине, работе с квадрокоптерами, стрельбе, медицине и другим дисциплинам. По словам инструктора, месячная подготовка дает ощутимое преимущество на поле боя. Чтобы попасть на обучение, необходимо сначала обратиться в военкомат. Там должны подтвердить, что человек может держать в руках боевое оружие. Фитнес-клуб Thor в Березовском После начала частичной мобилизации фитнес-клуб запустили акцию для мужчин от 18 лет, которым предложили бесплатные занятия. Будущих бойцов обучат разведению костров, военной медицине, а также тактике сражений. Директор клуба сам участвовал в боях и принял решение запустить акцию 28 сентября. Клуб «Альфа» в Екатеринбурге Руководство не позиционирует себя как центр подготовки бойцов для спецоперации. Однако для обучающихся открыт полигон в пять гектаров, где проводят экстремальный отдых и тренировке по стрельбе в рамках лазертага. В игровой форме отрабатываются навыки работы в полевых условиях. Представитель клуба отказался общаться с журналистом URA.RU. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября во время обращения президента России Владимира Путина. Он отмечал, что люди нужны для участия в спецоперации, объявленной из-за восьмилетних обстрелов жителей ДНР и ЛНР войсками ВСУ. Для защиты русскоязычного населения была начата денацификация и демилитаризация Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловской области во время частичной мобилизации функционируют несколько центров, где местные жители могут получить боевую подготовку перед участием в спецоперации на Украине. Представители учебных полигонов рассказали, чему могут научиться бойцы и как стать причастным к элитным войскам. URA.RU собрало список таких центров. Парк «Патриот» Центрального военного округа Полигон для подготовки бойцов находится в пригороде Екатеринбурга, куда обращаются офицеры, собирающиеся принимать участие в спецоперации. Инструкторы, прошедшие войны в «горячих точках» за границей, обеспечивают наиболее высокий уровень подготовки. «Мы работаем с боевыми офицерами, вольными наемниками, ЧВК (частные военные компании — прим. URA.RU) и добровольцы. Что касается мобилизованных, у нас пока приказа нет», — рассказал URA.RU представитель парка. Там обучат тактической медицине, работе с квадрокоптерами, стрельбе, медицине и другим дисциплинам. По словам инструктора, месячная подготовка дает ощутимое преимущество на поле боя. Чтобы попасть на обучение, необходимо сначала обратиться в военкомат. Там должны подтвердить, что человек может держать в руках боевое оружие. Фитнес-клуб Thor в Березовском После начала частичной мобилизации фитнес-клуб запустили акцию для мужчин от 18 лет, которым предложили бесплатные занятия. Будущих бойцов обучат разведению костров, военной медицине, а также тактике сражений. Директор клуба сам участвовал в боях и принял решение запустить акцию 28 сентября. Клуб «Альфа» в Екатеринбурге Руководство не позиционирует себя как центр подготовки бойцов для спецоперации. Однако для обучающихся открыт полигон в пять гектаров, где проводят экстремальный отдых и тренировке по стрельбе в рамках лазертага. В игровой форме отрабатываются навыки работы в полевых условиях. Представитель клуба отказался общаться с журналистом URA.RU. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября во время обращения президента России Владимира Путина. Он отмечал, что люди нужны для участия в спецоперации, объявленной из-за восьмилетних обстрелов жителей ДНР и ЛНР войсками ВСУ. Для защиты русскоязычного населения была начата денацификация и демилитаризация Украины.