Под Екатеринбургом обучают отряды элитных бойцов для спецоперации

Их готовят инструкторы из «горячих точек», способные выживать в экстремальных условиях

17 августа 2022 в 18:21 Размер текста - 17 +

Свердловски бойцов учат тактике ведения боя в лесу Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине В учебном центре к северу от Екатеринбурга прошли финальные стрельбы элитного отряда из десятков бойцов, которых готовят сражаться в спецоперации на Украине, используя современную технику и приемы, разработанные ветеранами «горячих точек». Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. После сдачи экзамена солдат перебрасывают в ключевые районы боевых действий. «Мы обучаем медицине, тактической медицине, работе с квадрокоптерами, стрельбе, тактической стрельбе, тактике ведения боя, в том числе в лесу. Сегодня выпускается вторая моя группа», — рассказал корреспонденту инструктор. Бойцам во время учений объясняют секреты техники стрельбы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Добровольцев готовят на базе парка «Патриот» Центрального военного округа (Верхняя Пышма, улица Петрова, 35). Пришедшие военнослужащие обучаются месяц, в течение которого их учат стрелять так, чтобы уничтожить противника и самим остаться живыми. Для этого инструкторский состав проводит работу с каждым из бойцов и объясняет тонкости боя. Солдат учат тому, чего они могли не узнать ни во время срочной службы, ни во время службы по контракту. Обучение проводят тренера, прошедшие «горячие точки» и на деле опробовавшие все тактические приемы, которые преподают. Инструктор готовит подопечных к ночной стрельбе и работе в полевых условиях — максимально близких к реальному бою. Солдаты практикуются в стрельбе из автомата и пулемета Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Это необходимо, чтобы солдат умел быстро сориентироваться в нестандартных ситуациях и в условиях угрозы для жизни, когда каждая секунда на счету. Курс нацелен не только на выработку навыков нападения, но и эффективной защиты. Бойцы отрабатывают приемы сражения в лесу, где встречают предполагаемого противника, укрывшегося в засаде. Современные методики ведения боя позволяют им быстро ликвидировать врага и занять позицию в укрытии. На экзамене боец должен сдать стрельбу из автомата, самозарядной винтовки и пулемета. Отрабатывается также высадка из БТРа на территории условного противника. Солдаты, находящиеся в боевой машине, готовы в любой момент отразить атаку и занять позиции для контрнаступления. Инструктор в это время следит, чтобы бойцы не допускали ошибок, которые у неопытных бойцов могут привести к фатальным последствиям. После сдачи экзамена солдата на три дня отправляют домой, чтобы отдохнуть и подготовиться к отъезду. После этого им разрешат принять участие в спецоперации. Во время учений совершаются вылазки на спецмашинах Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Среди пришедших есть те, кто уже имеет боевой опыт и участвовал в сражениях за границей. В частности, некоторые солдаты, уже выполнявшие задачи спецоперации на Украине, приехали на Урал, чтобы отточить мастерство и снова вернуться на поле боя. Сам инструктор, подготовивший уже второй отряд добровольцев, воевал в «горячих точках» и знает на собственном опыте, что главный навык солдата — это стрельба. На ней он делает упор в своих курсах. После начала спецоперации он обратился к директору парка «Патриот» и предложил обучить бойцов для их безопасности на Украине. По словам инструктора, месячная подготовка дает ощутимое преимущество на поле боя. Бойцов готовят к реальным условиям боя в «горячих точках» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU При этом пройти специальную подготовку могут и гражданские, не собирающиеся отправляться на места боевых действий. В парке «Патриот» их могут обучить штурмовому альпинизму, управлению квадрокоптерами, тактической медицине и тактической стрельбе. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после усиления обстрелов ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик. Для защиты русскоязычного населения Европы власти РФ приняли решение провести денацификацию и демилитаризацию Украины, исключая ущерб для местных жителей. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В учебном центре к северу от Екатеринбурга прошли финальные стрельбы элитного отряда из десятков бойцов, которых готовят сражаться в спецоперации на Украине, используя современную технику и приемы, разработанные ветеранами «горячих точек». Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. После сдачи экзамена солдат перебрасывают в ключевые районы боевых действий. «Мы обучаем медицине, тактической медицине, работе с квадрокоптерами, стрельбе, тактической стрельбе, тактике ведения боя, в том числе в лесу. Сегодня выпускается вторая моя группа», — рассказал корреспонденту инструктор. Добровольцев готовят на базе парка «Патриот» Центрального военного округа (Верхняя Пышма, улица Петрова, 35). Пришедшие военнослужащие обучаются месяц, в течение которого их учат стрелять так, чтобы уничтожить противника и самим остаться живыми. Для этого инструкторский состав проводит работу с каждым из бойцов и объясняет тонкости боя. Солдат учат тому, чего они могли не узнать ни во время срочной службы, ни во время службы по контракту. Обучение проводят тренера, прошедшие «горячие точки» и на деле опробовавшие все тактические приемы, которые преподают. Инструктор готовит подопечных к ночной стрельбе и работе в полевых условиях — максимально близких к реальному бою. Это необходимо, чтобы солдат умел быстро сориентироваться в нестандартных ситуациях и в условиях угрозы для жизни, когда каждая секунда на счету. Курс нацелен не только на выработку навыков нападения, но и эффективной защиты. Бойцы отрабатывают приемы сражения в лесу, где встречают предполагаемого противника, укрывшегося в засаде. Современные методики ведения боя позволяют им быстро ликвидировать врага и занять позицию в укрытии. На экзамене боец должен сдать стрельбу из автомата, самозарядной винтовки и пулемета. Отрабатывается также высадка из БТРа на территории условного противника. Солдаты, находящиеся в боевой машине, готовы в любой момент отразить атаку и занять позиции для контрнаступления. Инструктор в это время следит, чтобы бойцы не допускали ошибок, которые у неопытных бойцов могут привести к фатальным последствиям. После сдачи экзамена солдата на три дня отправляют домой, чтобы отдохнуть и подготовиться к отъезду. После этого им разрешат принять участие в спецоперации. Среди пришедших есть те, кто уже имеет боевой опыт и участвовал в сражениях за границей. В частности, некоторые солдаты, уже выполнявшие задачи спецоперации на Украине, приехали на Урал, чтобы отточить мастерство и снова вернуться на поле боя. Сам инструктор, подготовивший уже второй отряд добровольцев, воевал в «горячих точках» и знает на собственном опыте, что главный навык солдата — это стрельба. На ней он делает упор в своих курсах. После начала спецоперации он обратился к директору парка «Патриот» и предложил обучить бойцов для их безопасности на Украине. По словам инструктора, месячная подготовка дает ощутимое преимущество на поле боя. При этом пройти специальную подготовку могут и гражданские, не собирающиеся отправляться на места боевых действий. В парке «Патриот» их могут обучить штурмовому альпинизму, управлению квадрокоптерами, тактической медицине и тактической стрельбе. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после усиления обстрелов ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик. Для защиты русскоязычного населения Европы власти РФ приняли решение провести денацификацию и демилитаризацию Украины, исключая ущерб для местных жителей.