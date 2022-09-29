Военные РФ уничтожили до 80 наемников «Иностранного легиона»

В Донецкой Народной Республике благодаря высокоточному удару ВКС РФ было уничтожено 80 наемников, входящих в «Иностранный легион». Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Высокоточным ударом ВКС России по позициям подразделений иностранных наемников „Иностранный легион“ в районе населенного пункта Николаевка Донецкой Народной Республики уничтожено до 80-ти боевиков», — сказано в telegram-канале Минобороны. Среди прочего, был поражен пункт временной дислокации второго батальона 92-й механизированной бригады ВСУ в районе Купянска в Харьковской области. В результате удара уничтожено более 70 украинских бойцов и 14 единиц техники ВСУ.
Ранее также сообщалось об ударе в Запорожье по военным объектам, занятым украинскими военнослужащими и иностранными наемниками, передавал «Царьград». Помимо этого, при провальной попытке наступления ВСУ на Красный Лиман, потери украинской стороны составили более 70 военных, сообщал RT. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Целями президент РФ Владимир Путин называл демилитаризацию и денацификацию Украины, а также освобождение Донбасса.
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В Донецкой Народной Республике благодаря высокоточному удару ВКС РФ было уничтожено 80 наемников, входящих в «Иностранный легион». Об этом сообщает Минобороны РФ. «Высокоточным ударом ВКС России по позициям подразделений иностранных наемников „Иностранный легион“ в районе населенного пункта Николаевка Донецкой Народной Республики уничтожено до 80-ти боевиков», — сказано в telegram-канале Минобороны. Среди прочего, был поражен пункт временной дислокации второго батальона 92-й механизированной бригады ВСУ в районе Купянска в Харьковской области. В результате удара уничтожено более 70 украинских бойцов и 14 единиц техники ВСУ. Ранее также сообщалось об ударе в Запорожье по военным объектам, занятым украинскими военнослужащими и иностранными наемниками, передавал «Царьград». Помимо этого, при провальной попытке наступления ВСУ на Красный Лиман, потери украинской стороны составили более 70 военных, сообщал RT. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Целями президент РФ Владимир Путин называл демилитаризацию и денацификацию Украины, а также освобождение Донбасса.