Свердловский военком объяснил, могут ли мобилизованных отправить на фронт без подготовки

Военком Свердловской области: подготовка мобилизованных длится минимум две недели

28 сентября 2022 в 19:41 Размер текста - 17 +

Подготовка для мобилизованных свердловчан продлится не менее двух недель Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жители Свердловской области, попавшие под мобилизацию, будут обязательно проходить подготовку перед отправкой на фронт. Ее продолжительность будет зависеть от специальности призывника и составит минимум две недели. Об этом рассказал врио военного комиссара региона Сергей Чирков. «Прохождение подготовки будет проводить в различных учебных центрах. Уверяю вас, подготовка будет обязательно. Для каждой специальности есть определенные сроки. Конечно, за два дня мы не обучим специалиста. Вся подготовка идет по расписанию занятий, которое утверждает командир части. Минимум две недели», — поделился Чирков. Ранее Чирков заявлял, что в рамках частичной мобилизации в первую очередь будут призваны стрелки, танкисты, военные медики, пребывающие в запасе и имеющие реальный боевой опыт. Частичную мобилизацию в стране 21 сентября объявил президент РФ Владимир Путин. Предполагается, что мобилизованы будут те, кто имеет реальный опыт, служил в российской армии и получил соответствующую специальность.

Жители Свердловской области, попавшие под мобилизацию, будут обязательно проходить подготовку перед отправкой на фронт. Ее продолжительность будет зависеть от специальности призывника и составит минимум две недели. Об этом рассказал врио военного комиссара региона Сергей Чирков. «Прохождение подготовки будет проводить в различных учебных центрах. Уверяю вас, подготовка будет обязательно. Для каждой специальности есть определенные сроки. Конечно, за два дня мы не обучим специалиста. Вся подготовка идет по расписанию занятий, которое утверждает командир части. Минимум две недели», — поделился Чирков. Ранее Чирков заявлял, что в рамках частичной мобилизации в первую очередь будут призваны стрелки, танкисты, военные медики, пребывающие в запасе и имеющие реальный боевой опыт. Частичную мобилизацию в стране 21 сентября объявил президент РФ Владимир Путин. Предполагается, что мобилизованы будут те, кто имеет реальный опыт, служил в российской армии и получил соответствующую специальность.