В Тюменской области арестовали несовершеннолетних

Тюменских подростков на два месяца посадили в СИЗО за угон авто

29 сентября 2022 в 16:57 Размер текста - 17 +

Подростков посадили в СИЗО почти на два месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За угон автомобилей двух несовершеннолетних тюменцев отправили в СИЗО почти на два месяца. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Вечером 23 сентября 2022 года трое пьяных подростков решили угнать УАЗ „Почты России“. Они взломали запоры на воротах для того, чтобы забраться в гараж. Ключ от машины находился в замке зажигания. В районе села Окунево угонщики не справились с управлением, съехали в кювет и опрокинули машину. Затем они обнаружили уже другой УАЗ, принадлежащий компании „Племзавод Юбилейный“. Машина также оказалась незапертой, с ключом в замке зажигания. Из Окунево ребята поехали в Ишим. Но на дороге их остановил наряд ГИБДД», — сообщили в пресс-службе. Суд принял решение заключить подростков под стражу до 24 ноября текущего года. Ранее URA.RU писало о том, что подросток из Тюменской области угнал машину у знакомого, чтобы поехать на день рождения к подруге.

За угон автомобилей двух несовершеннолетних тюменцев отправили в СИЗО почти на два месяца. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Вечером 23 сентября 2022 года трое пьяных подростков решили угнать УАЗ „Почты России“. Они взломали запоры на воротах для того, чтобы забраться в гараж. Ключ от машины находился в замке зажигания. В районе села Окунево угонщики не справились с управлением, съехали в кювет и опрокинули машину. Затем они обнаружили уже другой УАЗ, принадлежащий компании „Племзавод Юбилейный“. Машина также оказалась незапертой, с ключом в замке зажигания. Из Окунево ребята поехали в Ишим. Но на дороге их остановил наряд ГИБДД», — сообщили в пресс-службе. Суд принял решение заключить подростков под стражу до 24 ноября текущего года. Ранее URA.RU писало о том, что подросток из Тюменской области угнал машину у знакомого, чтобы поехать на день рождения к подруге.