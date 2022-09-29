Сыну Марата Борисовича в октябре исполнится 26 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Житель Верхней Пышмы Марат (52 года), прошедший чеченскую войну, попросился на фронт вместе со своим сыном Артемом, попавшим под частичную мобилизацию, но получил отказ. Об этом мужчина рассказал URA.RU, ожидая отправки Артема в 32-й военный городок Екатеринбурга.

«Тревогу, конечно, мы чувствуем, потому что провожаем детей своих, сыновей. Но есть и понимание, что это [мобилизация] необходимость. Мы защищаем, а не нападаем. Кто, кроме наших сыновей, будет защищать [страну]? Отношение у меня к этому только положительное. Надо. <…> [А] у меня уже возраст не тот, чтобы призывать. Мне четко военком сказал, что староватый я для этого дела. Я хотел пойти с сыном, чтобы мне спокойнее было», — поделился Марат Борисович.

По его словам, работники военкомата пришли на прошлой неделе, но Артема не было дома. «Я сказал: „Сынок, такая ситуация — придет повестка“. А он мне: „Папа, а чего ждать? Я сам пойду“. Пришел в военкомат, ему там все очень быстро объяснили и сегодня он ушел на отправку. Сам пошел, не стал ничего ждать. Мне кажется, так многие делают», — добавил собеседник.

В октябре Артему исполнится 26 лет. Он служил под Нижним Тагилом — разведчиком. «Также пошел самостоятельно в армию. Сам захотел. Не испугался, не убегал. Ничего такого не делал, чтобы откосить от армии. Пришло время — пошел защищать, отдать долг стране, как и нормальный мужчина», — сказал Марат. Артем женат, воспитывает двоих детей.

Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).