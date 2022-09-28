Губернатор Моор отчитался о закупке снаряжения для мобилизованных тюменцев

В Тюменской области комплектуют наборы экипировки для мобилизованных жителей региона. Об этом губернатор Александр Моор рассказал в своем telegram-канале.
«Работаем над комплектованием набора экипировки для мобилизованных земляков. Помимо того, что выдает Министерство обороны, тюменцы получат дополнительную форму, бронежилет, термобелье, берцы, тактические очки, перчатки, туристическое снаряжение. По рекомендациям людей с боевым опытом собираем хорошие аптечки», — написал губернатор.
Он отметил, что власти уже оснастили всем необходимым спецподразделение «Тайга», купили снаряжение и оборудование для подразделений Росгвардии. На днях помощь от области направят бойцам из «Тобола», «Сибири» и ишимского инженерно-саперного полка.
Частичная мобилизация стартовала в России 21 сентября. Подпадающие под нее граждане начали закупать амуницию и медикаменты, которые не входят в список, предоставляемый Минобороны РФ. Пожертвовать необходимое мобилизованным могут и желающие жители Тюменской области.
Губернатор инспектирует снаряжение, которое получат тюменцы
Фото: Александр Моор, Telegram
Фото: Александр Моор, Telegram
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В Тюменской области комплектуют наборы экипировки для мобилизованных жителей региона. Об этом губернатор Александр Моор рассказал в своем telegram-канале. «Работаем над комплектованием набора экипировки для мобилизованных земляков. Помимо того, что выдает Министерство обороны, тюменцы получат дополнительную форму, бронежилет, термобелье, берцы, тактические очки, перчатки, туристическое снаряжение. По рекомендациям людей с боевым опытом собираем хорошие аптечки», — написал губернатор. Он отметил, что власти уже оснастили всем необходимым спецподразделение «Тайга», купили снаряжение и оборудование для подразделений Росгвардии. На днях помощь от области направят бойцам из «Тобола», «Сибири» и ишимского инженерно-саперного полка. Частичная мобилизация стартовала в России 21 сентября. Подпадающие под нее граждане начали закупать амуницию и медикаменты, которые не входят в список, предоставляемый Минобороны РФ. Пожертвовать необходимое мобилизованным могут и желающие жители Тюменской области.