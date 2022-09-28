28 сентября 2022

Губернатор Моор отчитался о закупке снаряжения для мобилизованных тюменцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Возвращение ошибочно мобилизованных. Тюмень , мобилизация, мобилизованные
Мобилизованные тюменцы получат бронежилеты, обувь и другие необходимые вещи Фото:
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Мобилизация в России

В Тюменской области комплектуют наборы экипировки для мобилизованных жителей региона. Об этом губернатор Александр Моор рассказал в своем telegram-канале.

«Работаем над комплектованием набора экипировки для мобилизованных земляков. Помимо того, что выдает Министерство обороны, тюменцы получат дополнительную форму, бронежилет, термобелье, берцы, тактические очки, перчатки, туристическое снаряжение. По рекомендациям людей с боевым опытом собираем хорошие аптечки», — написал губернатор.

Он отметил, что власти уже оснастили всем необходимым спецподразделение «Тайга», купили снаряжение и оборудование для подразделений Росгвардии. На днях помощь от области направят бойцам из «Тобола», «Сибири» и ишимского инженерно-саперного полка.

Частичная мобилизация стартовала в России 21 сентября. Подпадающие под нее граждане начали закупать амуницию и медикаменты, которые не входят в список, предоставляемый Минобороны РФ. Пожертвовать необходимое мобилизованным могут и желающие жители Тюменской области.

Губернатор инспектирует снаряжение, которое получат тюменцы
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В Тюменской области комплектуют наборы экипировки для мобилизованных жителей региона. Об этом губернатор Александр Моор рассказал в своем telegram-канале. «Работаем над комплектованием набора экипировки для мобилизованных земляков. Помимо того, что выдает Министерство обороны, тюменцы получат дополнительную форму, бронежилет, термобелье, берцы, тактические очки, перчатки, туристическое снаряжение. По рекомендациям людей с боевым опытом собираем хорошие аптечки», — написал губернатор. Он отметил, что власти уже оснастили всем необходимым спецподразделение «Тайга», купили снаряжение и оборудование для подразделений Росгвардии. На днях помощь от области направят бойцам из «Тобола», «Сибири» и ишимского инженерно-саперного полка. Частичная мобилизация стартовала в России 21 сентября. Подпадающие под нее граждане начали закупать амуницию и медикаменты, которые не входят в список, предоставляемый Минобороны РФ. Пожертвовать необходимое мобилизованным могут и желающие жители Тюменской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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