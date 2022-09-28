Губернатор Моор отчитался о закупке снаряжения для мобилизованных тюменцев

Мобилизованные тюменцы получат бронежилеты, обувь и другие необходимые вещи Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Тюменской области комплектуют наборы экипировки для мобилизованных жителей региона. Об этом губернатор Александр Моор рассказал в своем telegram-канале.

«Работаем над комплектованием набора экипировки для мобилизованных земляков. Помимо того, что выдает Министерство обороны, тюменцы получат дополнительную форму, бронежилет, термобелье, берцы, тактические очки, перчатки, туристическое снаряжение. По рекомендациям людей с боевым опытом собираем хорошие аптечки», — написал губернатор.

Он отметил, что власти уже оснастили всем необходимым спецподразделение «Тайга», купили снаряжение и оборудование для подразделений Росгвардии. На днях помощь от области направят бойцам из «Тобола», «Сибири» и ишимского инженерно-саперного полка.

Частичная мобилизация стартовала в России 21 сентября. Подпадающие под нее граждане начали закупать амуницию и медикаменты, которые не входят в список, предоставляемый Минобороны РФ. Пожертвовать необходимое мобилизованным могут и желающие жители Тюменской области.

Губернатор инспектирует снаряжение, которое получат тюменцы Фото: Александр Моор, Telegram