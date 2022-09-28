Тюменские власти составили список вещей первой необходимости для мобилизованных

Жителей области призвали пожертвовать мобилизованным необходимые вещи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Тюменской области мужчинам, которые призваны на службу по мобилизации, крайне необходимы теплые вещи, медикаменты и другие предметы. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава Заводоуковского округа Светлана Касенова. В городе открыты пункты сбора.

«Для призванных мужчин необходимо собрать комплекты термобелья, теплые носки, футболки, свитеры, флисовые шапки, балаклавы, демисезонную и зимнюю форму, берцы. Актуальной будет и индивидуальная аптечка для первой помощи. Для нее потребуются таблетки от давления и болей в желудке, жгуты, бинты, гемостатические губки, антисептические препараты», — написала Касенова в своем канале.

Она также добавила, что мобилизованным нужны ножницы, маркеры, фонарики, батарейки, защитные очки. Не лишними будут и термоодеяла.

В Заводоуковске открыты два пункта сбора: в комплексном центре обслуживания граждан и центре развития детей и молодежи. Власти также пообещали оказывать поддержку семьям тех, кто отправится служить. За ними закрепят волонтеров, которые помогут решать возникающие вопросы.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Призванных по ней граждан отправляют на сборы. В Тюменской области мобилизованным оказывают поддержку: женщины объединились, чтобы вязать теплые носки и пояса для бойцов, в городах открывают пункты сборы гуманитарной помощи. Параллельно призывники закупают необходимые вещи. На этом фоне в магазинах заканчивается военная амуниция, а на сайтах объявлений выставляют бронежилеты.