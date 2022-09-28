Стоматологи ЯНАО предложили бесплатные услуги мобилизованным

Мобилизованные жители ЯНАО смогут бесплатно пройти лечение в стоматологической клинике «ДентоГрад» в Тарко-Сале. Объявление о данной услуге было опубликовано в местной группе социальный сетей.
«Наши мобилизуемые мужчины, предлагаем перед отправкой на сборы пройти лечение в стоматологической клинике „ДентоГрад“ — БЕСПЛАТНО (лечение, удаление, диагностика)», — говорится в опубликованном сообщении. Уточняется, что желающие воспользоваться предложением должны иметь при себе паспорт и повестку.
Стоматологи обещают, что получившие повестку из военкомата будут обслуживаться в первую очередь в удобное для них время. По словам разместивших объявление, пройти диагностику и лечение перед отъездом необходимо, чтобы не случилось обострений или воспалительных процессов.
По указанным телефонам в клинике подтвердили подлинность объявления, однако уточнить, как долго будет проходить акция, не смогли. «Пока продолжается, есть возможность записаться», — сообщил администратор по телефону.
Ранее URA.RU рассказывало, что в рамках объявленной мобилизации из ЯНАО призывают 920 человек. Первые отправки начались 29 сентября в учебный центр в Тюмень, где будет производиться комплектование и слаживание подразделений.
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