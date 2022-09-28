Стоматологи ЯНАО предложили бесплатные услуги мобилизованным

Диагностика, лечение и удаление зубов будут бесплатными для получивших повестку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованные жители ЯНАО смогут бесплатно пройти лечение в стоматологической клинике «ДентоГрад» в Тарко-Сале. Объявление о данной услуге было опубликовано в местной группе социальный сетей.

«Наши мобилизуемые мужчины, предлагаем перед отправкой на сборы пройти лечение в стоматологической клинике „ДентоГрад“ — БЕСПЛАТНО (лечение, удаление, диагностика)», — говорится в опубликованном сообщении. Уточняется, что желающие воспользоваться предложением должны иметь при себе паспорт и повестку.

Стоматологи обещают, что получившие повестку из военкомата будут обслуживаться в первую очередь в удобное для них время. По словам разместивших объявление, пройти диагностику и лечение перед отъездом необходимо, чтобы не случилось обострений или воспалительных процессов.

По указанным телефонам в клинике подтвердили подлинность объявления, однако уточнить, как долго будет проходить акция, не смогли. «Пока продолжается, есть возможность записаться», — сообщил администратор по телефону.

Ранее URA.RU рассказывало, что в рамках объявленной мобилизации из ЯНАО призывают 920 человек. Первые отправки начались 29 сентября в учебный центр в Тюмень, где будет производиться комплектование и слаживание подразделений.