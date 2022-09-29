Аномальное тепло придет в Екатеринбург до конца недели

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ЧМ-2018. 32 матч Чемпионата мира по футболу между сборными Японии и Сенегала. Екатеринбург, тепло, футбольные болельщики, веер, лето, жара, солнце, японцы, болельщики сборной японии
Теплая погода ждет екатеринбуржцев Фото:

Аномально теплая погода ждет жителей столицы Урала с 1 до 8 октября. В Екатеринбурге днем воздух прогреется до +15 градусов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».

«1 октября в столице Урала температура воздуха составит до + 10 градусов. С 3 по 5 октября столбики термометра поднимутся до +15 градусов. С 6 по 8 октября температура воздуха опустится до +10 градусов, ожидаются кратковременные дожди», — размещено на сайте сервиса.

Ранее агентство писало, что тридцатиградусная жара возвращается в российские регионы. До +35 градусов ожидается в Краснодаре, Сочи, Новороссийские, Ставрополе. Также тепло до +27, +29 придет в Екатеринбург, Нижний Тагил, Челябинск и Оренбург. Причем, в столице Урала будет повторен температурный рекорд 2010 года.

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Аномально теплая погода ждет жителей столицы Урала с 1 до 8 октября. В Екатеринбурге днем воздух прогреется до +15 градусов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода». «1 октября в столице Урала температура воздуха составит до + 10 градусов. С 3 по 5 октября столбики термометра поднимутся до +15 градусов. С 6 по 8 октября температура воздуха опустится до +10 градусов, ожидаются кратковременные дожди», — размещено на сайте сервиса. Ранее агентство писало, что тридцатиградусная жара возвращается в российские регионы. До +35 градусов ожидается в Краснодаре, Сочи, Новороссийские, Ставрополе. Также тепло до +27, +29 придет в Екатеринбург, Нижний Тагил, Челябинск и Оренбург. Причем, в столице Урала будет повторен температурный рекорд 2010 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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