Аномальное тепло придет в Екатеринбург до конца недели

Теплая погода ждет екатеринбуржцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Аномально теплая погода ждет жителей столицы Урала с 1 до 8 октября. В Екатеринбурге днем воздух прогреется до +15 градусов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».

«1 октября в столице Урала температура воздуха составит до + 10 градусов. С 3 по 5 октября столбики термометра поднимутся до +15 градусов. С 6 по 8 октября температура воздуха опустится до +10 градусов, ожидаются кратковременные дожди», — размещено на сайте сервиса.

Ранее агентство писало, что тридцатиградусная жара возвращается в российские регионы. До +35 градусов ожидается в Краснодаре, Сочи, Новороссийские, Ставрополе. Также тепло до +27, +29 придет в Екатеринбург, Нижний Тагил, Челябинск и Оренбург. Причем, в столице Урала будет повторен температурный рекорд 2010 года.