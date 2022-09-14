Метеоролог Шувалов заявил о возвращении жары в регионы России

Метеоролог Шувалов: в регионы России возвращается тридцатиградусная жара

14 сентября 2022 в 17:36 Размер текста - 17 +

20 сентября в Екатеринбурге ожидается до +27, считает Александр Шувалов Фото: Размик Закарян © URA.RU Тридцатиградусная жара возвращается в российские регионы. До +35 градусов ожидается в Краснодаре, Сочи, Новороссийские, Ставрополе. Также тепло до +27, +29 придет в Екатеринбург, Нижний Тагил, Челябинск и Оренбург. Причем, в столице Урала будет повторен температурный рекорд 2010 года. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «В воскресенье 18 сентября южный циклон выскакивает через Кишинев, на Харьков, Брянск, Курск, Тулу, Москву и гонит теплый воздух на Кубань, Ставрополье. В связи с этим в воскресенье в Краснодаре +35, в Сочи, Новороссийске, Туапсе +30, +32, в Ставрополе +32,+ 33. В понедельник на Кубани начинает холодать, пройдут грозовые дожди, а тепло погонит на северо-восток. Это означает, что 19 сентября в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Тюмени +22, +24, в Челябинске +25, в Оренбурге +28. Тем временем в Москве ожидается +13, +14 градусов и хлесткий западный ветер», — такой прогноз дал Александр Шувалов. При этом метеоролог подчеркнул, что 20 сентября Екатеринбург повторит новый температурный рекорд 2010 года. «Потепление выходит на пик во вторник. 20 сентября в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле +25,+27, в Челябинске, Оренбурге +27, +29. И до четверга температура будет держаться выше +20. При этом в Екатеринбурге 20 сентября будет рекорд по максимальной температуре. Такая теплая погода в эти дни будет наблюдаться второй раз в 21-м веке. До этого температура воздуха была выше +25 градусов в 2010 году, простояла она с 19 по 21-е сентября», — добавил Шувалов. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о том, что в Москву придет заметное потепление. С 15 сентября ожидается до +20 градусов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тридцатиградусная жара возвращается в российские регионы. До +35 градусов ожидается в Краснодаре, Сочи, Новороссийские, Ставрополе. Также тепло до +27, +29 придет в Екатеринбург, Нижний Тагил, Челябинск и Оренбург. Причем, в столице Урала будет повторен температурный рекорд 2010 года. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «В воскресенье 18 сентября южный циклон выскакивает через Кишинев, на Харьков, Брянск, Курск, Тулу, Москву и гонит теплый воздух на Кубань, Ставрополье. В связи с этим в воскресенье в Краснодаре +35, в Сочи, Новороссийске, Туапсе +30, +32, в Ставрополе +32,+ 33. В понедельник на Кубани начинает холодать, пройдут грозовые дожди, а тепло погонит на северо-восток. Это означает, что 19 сентября в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Тюмени +22, +24, в Челябинске +25, в Оренбурге +28. Тем временем в Москве ожидается +13, +14 градусов и хлесткий западный ветер», — такой прогноз дал Александр Шувалов. При этом метеоролог подчеркнул, что 20 сентября Екатеринбург повторит новый температурный рекорд 2010 года. «Потепление выходит на пик во вторник. 20 сентября в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле +25,+27, в Челябинске, Оренбурге +27, +29. И до четверга температура будет держаться выше +20. При этом в Екатеринбурге 20 сентября будет рекорд по максимальной температуре. Такая теплая погода в эти дни будет наблюдаться второй раз в 21-м веке. До этого температура воздуха была выше +25 градусов в 2010 году, простояла она с 19 по 21-е сентября», — добавил Шувалов. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о том, что в Москву придет заметное потепление. С 15 сентября ожидается до +20 градусов.