29 сентября 2022

Мобилизованный свердловчанин: еще вернемся домой с орденами. Видео

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Отправка мобилизованных от кинотеатра
Житель Первоуральска поддержал боевой дух тех, кому предстоит мобилизация Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Главное для призывников — не трусить. После окончания специальной военной операции все участники вернутся домой в орденах. С таким мнением выступил один из мобилизованных жителей Первоуральска (Свердловская область) Алексей перед отправкой на военные сборы.

«Мне 33 года. Специальность — военный водитель. Во время срочной службы занимал должность замкомвзвода, звание — сержант. Боевого опыта нет, но есть боевой настрой. Присягу давали — идем исполнять свой долг. Что сказать тем, кто пойдет после нас? Все хорошо, там [на спецоперации] все встретимся. Главное, не трусить. Косить не надо — это наш долг. Вернемся в орденах, все будет хорошо», — заявил Алексей журналисту telegram-канала «Новости PVK».

Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).

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Главное для призывников — не трусить. После окончания специальной военной операции все участники вернутся домой в орденах. С таким мнением выступил один из мобилизованных жителей Первоуральска (Свердловская область) Алексей перед отправкой на военные сборы. «Мне 33 года. Специальность — военный водитель. Во время срочной службы занимал должность замкомвзвода, звание — сержант. Боевого опыта нет, но есть боевой настрой. Присягу давали — идем исполнять свой долг. Что сказать тем, кто пойдет после нас? Все хорошо, там [на спецоперации] все встретимся. Главное, не трусить. Косить не надо — это наш долг. Вернемся в орденах, все будет хорошо», — заявил Алексей журналисту telegram-канала «Новости PVK». Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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