Мобилизованный свердловчанин: еще вернемся домой с орденами. Видео

30 сентября 2022 в 08:45 Размер текста - 17 +

Житель Первоуральска поддержал боевой дух тех, кому предстоит мобилизация Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Главное для призывников — не трусить. После окончания специальной военной операции все участники вернутся домой в орденах. С таким мнением выступил один из мобилизованных жителей Первоуральска (Свердловская область) Алексей перед отправкой на военные сборы. «Мне 33 года. Специальность — военный водитель. Во время срочной службы занимал должность замкомвзвода, звание — сержант. Боевого опыта нет, но есть боевой настрой. Присягу давали — идем исполнять свой долг. Что сказать тем, кто пойдет после нас? Все хорошо, там [на спецоперации] все встретимся. Главное, не трусить. Косить не надо — это наш долг. Вернемся в орденах, все будет хорошо», — заявил Алексей журналисту telegram-канала «Новости PVK». Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).

Главное для призывников — не трусить. После окончания специальной военной операции все участники вернутся домой в орденах. С таким мнением выступил один из мобилизованных жителей Первоуральска (Свердловская область) Алексей перед отправкой на военные сборы. «Мне 33 года. Специальность — военный водитель. Во время срочной службы занимал должность замкомвзвода, звание — сержант. Боевого опыта нет, но есть боевой настрой. Присягу давали — идем исполнять свой долг. Что сказать тем, кто пойдет после нас? Все хорошо, там [на спецоперации] все встретимся. Главное, не трусить. Косить не надо — это наш долг. Вернемся в орденах, все будет хорошо», — заявил Алексей журналисту telegram-канала «Новости PVK». Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).