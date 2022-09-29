Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Реджеп Эрдоган провели телефонные переговоры. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT Haber. В ходе разговора Эрдоган попросил Путина дать шанс переговорам с Украиной и заявил, что Анкара готова стать посредником в решении конфликта.
То, что разговор состоялся, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил РИА «Новости». Турецкий телеканал TRT Haber сообщает, что лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг Украины.
«Президент Эрдоган сказал, что необходимы шаги по снижению напряженности, чтобы подготовить почву для более позитивных событий. Попросив президента России Путина дать переговорам еще один шанс, президент Эрдоган отметил, что они готовы сыграть содействующую роль в этом процессе», — сообщает турецкий телеканал.
Президент Турции также назвал успешными обмен пленными между Россией и Украиной. Москва и Анкара совместно работали над ним долгое время.
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Реджеп Эрдоган провели телефонные переговоры. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT Haber. В ходе разговора Эрдоган попросил Путина дать шанс переговорам с Украиной и заявил, что Анкара готова стать посредником в решении конфликта. То, что разговор состоялся, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил РИА «Новости». Турецкий телеканал TRT Haber сообщает, что лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг Украины. «Президент Эрдоган сказал, что необходимы шаги по снижению напряженности, чтобы подготовить почву для более позитивных событий. Попросив президента России Путина дать переговорам еще один шанс, президент Эрдоган отметил, что они готовы сыграть содействующую роль в этом процессе», — сообщает турецкий телеканал. Президент Турции также назвал успешными обмен пленными между Россией и Украиной. Москва и Анкара совместно работали над ним долгое время.