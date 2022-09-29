Эрдоган выразил Путину соболезнования из-за стрельбы в школе Ижевска 29 сентября 2022 в 23:27 Размер текста - 17 + Эрдоган начал разговор с Путиным с соболезнований в связи со стрельбой в Ижевске Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета В школе в Ижевске произошла стрельба Лидер Турции Тайип Реджеп Эрдоган в телефонном разговоре выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи со стрельбой в школе Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «Президент Турции выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями теракта в школе города Ижевска», — говорится в сообщении. Содержание разговора изложено на официальном сайте Кремля. 26 сентября в школе №88 в Ижевске 34-летний Артем Казанцев открыл в учебном заведении стрельбу, в результате теракта погибли 15 человек, девять из них — дети. Всего — 23 раненых. Стрелявший оказался бывшим учеником этой школы, в результате он покончил собой. В Кремле заявляли, что Казанцев принадлежал к неофашистской организации. Лидер Турции Тайип Реджеп Эрдоган в телефонном разговоре выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи со стрельбой в школе Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «Президент Турции выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями теракта в школе города Ижевска», — говорится в сообщении. Содержание разговора изложено на официальном сайте Кремля. 26 сентября в школе №88 в Ижевске 34-летний Артем Казанцев открыл в учебном заведении стрельбу, в результате теракта погибли 15 человек, девять из них — дети. Всего — 23 раненых. Стрелявший оказался бывшим учеником этой школы, в результате он покончил собой. В Кремле заявляли, что Казанцев принадлежал к неофашистской организации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям