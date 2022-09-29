Тюменские хоккеисты на домашнем льду обыграли ХК «Рязань-ВДВ»

30 сентября 2022 в 00:25 Размер текста - 17 +

Матч проходил во Дворце спорта в Тюмени (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Тюменский хоккейный клуб «Рубин» победил ХК «Рязань-ВДВ» со счетом 4:3. Игра проходила в Тюмени во Дворце спорта. «29 сентября. Тюмень. PARI-Всероссийская хоккейная лига. „Рубин“ (Тюмень) — „Рязань-ВДВ“ — 4:3 (0:0, 2:2, 2:1)», — сообщает издание «Тюменская арена». В составе хозяев шайбы забросили — Чемеркин (35 минута), Дюрягин (39), Кулиев (48), Кремзер (53). У гостей отличились — Кузьменко (25), Большаков (38), Бусыгин (60). Ранее URA.RU сообщало, что тюменские хоккеисты в сезоне 2021/2022 выиграли Кубок Петрова, обыграв питерское «Динамо». ХК «Рубин» последний раз побеждал в турнире 11 лет назад.

Тюменский хоккейный клуб «Рубин» победил ХК «Рязань-ВДВ» со счетом 4:3. Игра проходила в Тюмени во Дворце спорта. «29 сентября. Тюмень. PARI-Всероссийская хоккейная лига. „Рубин“ (Тюмень) — „Рязань-ВДВ“ — 4:3 (0:0, 2:2, 2:1)», — сообщает издание «Тюменская арена». В составе хозяев шайбы забросили — Чемеркин (35 минута), Дюрягин (39), Кулиев (48), Кремзер (53). У гостей отличились — Кузьменко (25), Большаков (38), Бусыгин (60). Ранее URA.RU сообщало, что тюменские хоккеисты в сезоне 2021/2022 выиграли Кубок Петрова, обыграв питерское «Динамо». ХК «Рубин» последний раз побеждал в турнире 11 лет назад.