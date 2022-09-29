29 сентября 2022

Омбудсмен раскрыла, когда мобилизованные свердловчане получат первые выплаты. Фото

Свердловские призывники получат первую зарплату 10 октября
© Служба новостей «URA.RU»
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Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова проверила призывников в 32-м военном городке Фото:
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Мобилизация в России

Свердловчане, попавшие под мобилизацию, получат первые выплаты уже 10 октября. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова на своей странице «ВКонтакте». Она побывала в 32-м военном городке и проверила, в каких условиях находятся призывники.

«Сначала идет регистрация прибывших, затем получение карточек банка. Для этого нужен паспорт и военный билет. Деньги будут зачислены 10 октября. Далее можно обратиться к медработникам. Их, действительно, мало. Потом заселение в казармы. Мест в казармах хватает всем. Затем получение трех сухпайков, одежды и наконец, фляжки и котелка», — написала Мерзлякова.

Призывникам дают завтрак, обед и ужин. Омбудсмен рассказала, что на обед была курица, свинина, котлеты из говядины и два вида супа — почти все разобрали. Ранее URA.RU сообщало, что в одной из воинских частей Центрального военного округа в Екатеринбурге прошла торжественная отправка в учебные подразделения мобилизованных граждан.

Призывников кормят хорошо
Фото:
Татьяна Мерзлякова проверила, в каких условиях находятся мобилизованные
Фото:

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Свердловчане, попавшие под мобилизацию, получат первые выплаты уже 10 октября. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова на своей странице «ВКонтакте». Она побывала в 32-м военном городке и проверила, в каких условиях находятся призывники. «Сначала идет регистрация прибывших, затем получение карточек банка. Для этого нужен паспорт и военный билет. Деньги будут зачислены 10 октября. Далее можно обратиться к медработникам. Их, действительно, мало. Потом заселение в казармы. Мест в казармах хватает всем. Затем получение трех сухпайков, одежды и наконец, фляжки и котелка», — написала Мерзлякова. Призывникам дают завтрак, обед и ужин. Омбудсмен рассказала, что на обед была курица, свинина, котлеты из говядины и два вида супа — почти все разобрали. Ранее URA.RU сообщало, что в одной из воинских частей Центрального военного округа в Екатеринбурге прошла торжественная отправка в учебные подразделения мобилизованных граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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