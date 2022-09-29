Омбудсмен раскрыла, когда мобилизованные свердловчане получат первые выплаты. Фото

Свердловские призывники получат первую зарплату 10 октября

30 сентября 2022 в 00:09 Размер текста - 17 +

Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова проверила призывников в 32-м военном городке Фото: Татьяна Мерзлякова, vk.com новость из сюжета Мобилизация в России Свердловчане, попавшие под мобилизацию, получат первые выплаты уже 10 октября. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова на своей странице «ВКонтакте». Она побывала в 32-м военном городке и проверила, в каких условиях находятся призывники. «Сначала идет регистрация прибывших, затем получение карточек банка. Для этого нужен паспорт и военный билет. Деньги будут зачислены 10 октября. Далее можно обратиться к медработникам. Их, действительно, мало. Потом заселение в казармы. Мест в казармах хватает всем. Затем получение трех сухпайков, одежды и наконец, фляжки и котелка», — написала Мерзлякова. Призывникам дают завтрак, обед и ужин. Омбудсмен рассказала, что на обед была курица, свинина, котлеты из говядины и два вида супа — почти все разобрали. Ранее URA.RU сообщало, что в одной из воинских частей Центрального военного округа в Екатеринбурге прошла торжественная отправка в учебные подразделения мобилизованных граждан. Призывников кормят хорошо Фото: Татьяна Мерзлякова, vk.com Татьяна Мерзлякова проверила, в каких условиях находятся мобилизованные Фото: Татьяна Мерзлякова, vk.com

Свердловчане, попавшие под мобилизацию, получат первые выплаты уже 10 октября. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова на своей странице «ВКонтакте». Она побывала в 32-м военном городке и проверила, в каких условиях находятся призывники. «Сначала идет регистрация прибывших, затем получение карточек банка. Для этого нужен паспорт и военный билет. Деньги будут зачислены 10 октября. Далее можно обратиться к медработникам. Их, действительно, мало. Потом заселение в казармы. Мест в казармах хватает всем. Затем получение трех сухпайков, одежды и наконец, фляжки и котелка», — написала Мерзлякова. Призывникам дают завтрак, обед и ужин. Омбудсмен рассказала, что на обед была курица, свинина, котлеты из говядины и два вида супа — почти все разобрали. Ранее URA.RU сообщало, что в одной из воинских частей Центрального военного округа в Екатеринбурге прошла торжественная отправка в учебные подразделения мобилизованных граждан.