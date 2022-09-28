28 сентября 2022

Минобороны РФ показало мобилизованных в воинской части Екатеринбурга, которых отправят в учебные центры

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Военнослужащие будут распределены в подразделения в зависимости от военно-учетной специальности Фото:
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Мобилизация в России

В Свердловской области прошла торжественная отправка в учебные подразделения мобилизованных граждан. Мероприятие прошло в одной из воинских частей Центрального военного округа (ЦВО) в Екатеринбурге. Информация появилась в telegram-канале Минобороны России.

«Военнослужащие будут распределены в подразделения в зависимости от военно-учетной специальности. Им предстоит пройти боевое слаживание, а также восполнить пробелы в знаниях и вспомнить все необходимые навыки», — сказано в сообщении.

По словам Дмитрия, которого мобилизовали, каждый мужчина должен выполнить свой долг. «Нужно верить в то, что тебя дома ждут и ты должен вернуться, обязан. Нужно всегда и до конца оставаться мужиком. Родился им, значит, ты должен выполнить долг. Нужно всегда и до конца оставаться мужиком!», — сказал он.

С напутственным словом к призывникам обратился священник. «Мы вас здесь ждем живыми, целыми защитниками. Да благословит вас Господь, на всякие добрые, благие дела», — произнес служитель церкви.

Ранее агентство писало, что в Ревде провожать бойцов пришли их родственники и друзья, мобилизованных отправляют от военкомата под патриотические песни. Для призывников было организованно питания, а из военной части мобилизованным передали перчатки и теплые носки.

21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности. На военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов. Сколько мобилизованных будет в Свердловской области, официально не раскрывается.

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В Свердловской области прошла торжественная отправка в учебные подразделения мобилизованных граждан. Мероприятие прошло в одной из воинских частей Центрального военного округа (ЦВО) в Екатеринбурге. Информация появилась в telegram-канале Минобороны России. «Военнослужащие будут распределены в подразделения в зависимости от военно-учетной специальности. Им предстоит пройти боевое слаживание, а также восполнить пробелы в знаниях и вспомнить все необходимые навыки», — сказано в сообщении. По словам Дмитрия, которого мобилизовали, каждый мужчина должен выполнить свой долг. «Нужно верить в то, что тебя дома ждут и ты должен вернуться, обязан. Нужно всегда и до конца оставаться мужиком. Родился им, значит, ты должен выполнить долг. Нужно всегда и до конца оставаться мужиком!», — сказал он. С напутственным словом к призывникам обратился священник. «Мы вас здесь ждем живыми, целыми защитниками. Да благословит вас Господь, на всякие добрые, благие дела», — произнес служитель церкви. Ранее агентство писало, что в Ревде провожать бойцов пришли их родственники и друзья, мобилизованных отправляют от военкомата под патриотические песни. Для призывников было организованно питания, а из военной части мобилизованным передали перчатки и теплые носки. 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности. На военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов. Сколько мобилизованных будет в Свердловской области, официально не раскрывается.
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