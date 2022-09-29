29 сентября 2022

В Екатеринбурге на Уралмаше сгорел частный дом. Видео

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Пожар. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь
Площадь пожара составила 120 квадратных метра Фото:

По адресу Рабкоров, 121 в Екатеринбурге ночью вспыхнул пожар в частном доме. Огонь распространился на площади 120 квадратных метров, никто из людей не пострадал, рассказали URA.RU в ГУ МЧС по Свердловской области.

«Сгорели частный дом и надворные постройки по адресу Рабкоров, 121. Огонь распространился на площади 120 квадратных метров. В тушении пожара участвовали четыре единицы техники и 18 человек личного состава. Пожар удалось ликвидировать в кратчайший срок, проводится проливка и разбор сгоревших конструкций. Пострадавших нет», — рассказали в МЧС.

Ранее URA.RU сообщало о другом происшествии — на улице Щербакова прорвало трубу диаметром 600 мм, в результате там начался сильный потоп. Пострадали несколько машин и автозаправка.

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По адресу Рабкоров, 121 в Екатеринбурге ночью вспыхнул пожар в частном доме. Огонь распространился на площади 120 квадратных метров, никто из людей не пострадал, рассказали URA.RU в ГУ МЧС по Свердловской области. «Сгорели частный дом и надворные постройки по адресу Рабкоров, 121. Огонь распространился на площади 120 квадратных метров. В тушении пожара участвовали четыре единицы техники и 18 человек личного состава. Пожар удалось ликвидировать в кратчайший срок, проводится проливка и разбор сгоревших конструкций. Пострадавших нет», — рассказали в МЧС. Ранее URA.RU сообщало о другом происшествии — на улице Щербакова прорвало трубу диаметром 600 мм, в результате там начался сильный потоп. Пострадали несколько машин и автозаправка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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