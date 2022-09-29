В Екатеринбурге на Уралмаше сгорел частный дом. Видео

30 сентября 2022 в 01:47 Размер текста - 17 +

Площадь пожара составила 120 квадратных метра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По адресу Рабкоров, 121 в Екатеринбурге ночью вспыхнул пожар в частном доме. Огонь распространился на площади 120 квадратных метров, никто из людей не пострадал, рассказали URA.RU в ГУ МЧС по Свердловской области. «Сгорели частный дом и надворные постройки по адресу Рабкоров, 121. Огонь распространился на площади 120 квадратных метров. В тушении пожара участвовали четыре единицы техники и 18 человек личного состава. Пожар удалось ликвидировать в кратчайший срок, проводится проливка и разбор сгоревших конструкций. Пострадавших нет», — рассказали в МЧС. Ранее URA.RU сообщало о другом происшествии — на улице Щербакова прорвало трубу диаметром 600 мм, в результате там начался сильный потоп. Пострадали несколько машин и автозаправка.

По адресу Рабкоров, 121 в Екатеринбурге ночью вспыхнул пожар в частном доме. Огонь распространился на площади 120 квадратных метров, никто из людей не пострадал, рассказали URA.RU в ГУ МЧС по Свердловской области. «Сгорели частный дом и надворные постройки по адресу Рабкоров, 121. Огонь распространился на площади 120 квадратных метров. В тушении пожара участвовали четыре единицы техники и 18 человек личного состава. Пожар удалось ликвидировать в кратчайший срок, проводится проливка и разбор сгоревших конструкций. Пострадавших нет», — рассказали в МЧС. Ранее URA.RU сообщало о другом происшествии — на улице Щербакова прорвало трубу диаметром 600 мм, в результате там начался сильный потоп. Пострадали несколько машин и автозаправка.