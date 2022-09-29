В Турции намекнули, кому выгодна диверсия на «Северных потоках»

Специалист по энергетике Доган привел доказательства непричастности РФ к диверсии на «Северных потоках»

30 сентября 2022 в 07:57 Размер текста - 17 +

Диверсия на «Северных потоках» не выгодна для РФ, считает Мехмет Доган Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Диверсия на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» не выгодна для России. Об этом заявил международный эксперт по энергетике Мехмет Доган, опровергая предположение о том, что подрыв нитей трубопроводов мог быть организован российской стороной. По его мнению, за подготовкой аварии могут стоять США. Специалисты рассматривают версии причастности России и США к организации подрывов на российских трубопроводах, однако диверсия невыгодна российским властям, считает автор. «Нелогично для страны, которая уже имеет газовый кран и не поставляет газ, делать это. Особенно когда президент России сказал: «Запустить «Северный поток — 2» можно одним нажатием кнопки», — написал Доган в своей статье для турецкого информационного портала Medya Gunlugu. В ночь на 26 сентября оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG сообщил о резком падении давления на одной из ниток. Позже на двух нитках трубопровода были обнаружены физические повреждения. В Кремле отвергли идею США о том, что повреждение трубопроводов является актом саботажа со стороны России. ФСБ и Генпрокуратура РФ признали взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» актами международного терроризма. Ведомства инициировали возбуждение уголовного дела по факту ЧП. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что инцидент на «Северных потоках» был зафиксирован в зоне контроля американской разведки, передает «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Диверсия на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» не выгодна для России. Об этом заявил международный эксперт по энергетике Мехмет Доган, опровергая предположение о том, что подрыв нитей трубопроводов мог быть организован российской стороной. По его мнению, за подготовкой аварии могут стоять США. Специалисты рассматривают версии причастности России и США к организации подрывов на российских трубопроводах, однако диверсия невыгодна российским властям, считает автор. «Нелогично для страны, которая уже имеет газовый кран и не поставляет газ, делать это. Особенно когда президент России сказал: «Запустить «Северный поток — 2» можно одним нажатием кнопки», — написал Доган в своей статье для турецкого информационного портала Medya Gunlugu. В ночь на 26 сентября оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG сообщил о резком падении давления на одной из ниток. Позже на двух нитках трубопровода были обнаружены физические повреждения. В Кремле отвергли идею США о том, что повреждение трубопроводов является актом саботажа со стороны России. ФСБ и Генпрокуратура РФ признали взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» актами международного терроризма. Ведомства инициировали возбуждение уголовного дела по факту ЧП. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что инцидент на «Северных потоках» был зафиксирован в зоне контроля американской разведки, передает «Царьград».