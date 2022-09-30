Челябинский военком рассказал о порядке медосмотра мобилизованных. Видео

Военком Челябинской области Соколов: все мобилизованные проходят обязательную медкомиссию

30 сентября 2022 в 10:58 Размер текста - 17 +

Имеющие медицинские противопоказания к службе, должны принести их в военкомат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Все челябинцы, призванные по мобилизации через военкомат Центрального и Советского района Челябинска, в обязательном порядке проходят медицинское обследование, при необходимости — углубленное. Об этом 30 сентября заявил URA.RU военный комиссар Максим Соколов. Если здоровье ухудшилось уже по прибытии в часть, он вернется домой. «Перед отправкой все граждане проходят медосмотр. Если у них есть жалобы и имеют подтверждения, их отправляют на углубленное обследование. Если здоровье ухудшается уже по прибытии в часть, старший команды увозит их с собой обратно», — заявил Соколов. По его словам, сегодня в армию отправляются порядка 30 человек. После прибытия в военную часть они две-три недели будут проходить боевого слаживание непосредственно в подразделениях — в составе экипажей боевых машин, расчетов, взводов и рот. Этот этап, как сказал Соколов, займет две-три недели. Сегодня Максим Соколов отправил в армию 30 мобилизованных жителей Советского и Центрального районов Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Все челябинцы, призванные по мобилизации через военкомат Центрального и Советского района Челябинска, в обязательном порядке проходят медицинское обследование, при необходимости — углубленное. Об этом 30 сентября заявил URA.RU военный комиссар Максим Соколов. Если здоровье ухудшилось уже по прибытии в часть, он вернется домой. «Перед отправкой все граждане проходят медосмотр. Если у них есть жалобы и имеют подтверждения, их отправляют на углубленное обследование. Если здоровье ухудшается уже по прибытии в часть, старший команды увозит их с собой обратно», — заявил Соколов. По его словам, сегодня в армию отправляются порядка 30 человек. После прибытия в военную часть они две-три недели будут проходить боевого слаживание непосредственно в подразделениях — в составе экипажей боевых машин, расчетов, взводов и рот. Этот этап, как сказал Соколов, займет две-три недели.