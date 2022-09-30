Челябинский военком рассказал о порядке медосмотра мобилизованных. Видео

Военком Челябинской области Соколов: все мобилизованные проходят обязательную медкомиссию
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Медкомиссия в Орджоникидзевском районном комиссариате. Екатеринбург, военкомат, призывная комиссия, медосмотр
Имеющие медицинские противопоказания к службе, должны принести их в военкомат Фото:
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Мобилизация в России

Все челябинцы, призванные по мобилизации через военкомат Центрального и Советского района Челябинска, в обязательном порядке проходят медицинское обследование, при необходимости — углубленное. Об этом 30 сентября заявил URA.RU военный комиссар Максим Соколов. Если здоровье ухудшилось уже по прибытии в часть, он вернется домой.

«Перед отправкой все граждане проходят медосмотр. Если у них есть жалобы и имеют подтверждения, их отправляют на углубленное обследование. Если здоровье ухудшается уже по прибытии в часть, старший команды увозит их с собой обратно», — заявил Соколов.

По его словам, сегодня в армию отправляются порядка 30 человек. После прибытия в военную часть они две-три недели будут проходить боевого слаживание непосредственно в подразделениях — в составе экипажей боевых машин, расчетов, взводов и рот. Этот этап, как сказал Соколов, займет две-три недели.

Мобилизация. Челябинск
Сегодня Максим Соколов отправил в армию 30 мобилизованных жителей Советского и Центрального районов Челябинска
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Все челябинцы, призванные по мобилизации через военкомат Центрального и Советского района Челябинска, в обязательном порядке проходят медицинское обследование, при необходимости — углубленное. Об этом 30 сентября заявил URA.RU военный комиссар Максим Соколов. Если здоровье ухудшилось уже по прибытии в часть, он вернется домой. «Перед отправкой все граждане проходят медосмотр. Если у них есть жалобы и имеют подтверждения, их отправляют на углубленное обследование. Если здоровье ухудшается уже по прибытии в часть, старший команды увозит их с собой обратно», — заявил Соколов. По его словам, сегодня в армию отправляются порядка 30 человек. После прибытия в военную часть они две-три недели будут проходить боевого слаживание непосредственно в подразделениях — в составе экипажей боевых машин, расчетов, взводов и рот. Этот этап, как сказал Соколов, займет две-три недели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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