Все челябинцы, призванные по мобилизации через военкомат Центрального и Советского района Челябинска, в обязательном порядке проходят медицинское обследование, при необходимости — углубленное. Об этом 30 сентября заявил URA.RU военный комиссар Максим Соколов. Если здоровье ухудшилось уже по прибытии в часть, он вернется домой.
«Перед отправкой все граждане проходят медосмотр. Если у них есть жалобы и имеют подтверждения, их отправляют на углубленное обследование. Если здоровье ухудшается уже по прибытии в часть, старший команды увозит их с собой обратно», — заявил Соколов.
По его словам, сегодня в армию отправляются порядка 30 человек. После прибытия в военную часть они две-три недели будут проходить боевого слаживание непосредственно в подразделениях — в составе экипажей боевых машин, расчетов, взводов и рот. Этот этап, как сказал Соколов, займет две-три недели.
Сегодня Максим Соколов отправил в армию 30 мобилизованных жителей Советского и Центрального районов Челябинска
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Все челябинцы, призванные по мобилизации через военкомат Центрального и Советского района Челябинска, в обязательном порядке проходят медицинское обследование, при необходимости — углубленное. Об этом 30 сентября заявил URA.RU военный комиссар Максим Соколов. Если здоровье ухудшилось уже по прибытии в часть, он вернется домой. «Перед отправкой все граждане проходят медосмотр. Если у них есть жалобы и имеют подтверждения, их отправляют на углубленное обследование. Если здоровье ухудшается уже по прибытии в часть, старший команды увозит их с собой обратно», — заявил Соколов. По его словам, сегодня в армию отправляются порядка 30 человек. После прибытия в военную часть они две-три недели будут проходить боевого слаживание непосредственно в подразделениях — в составе экипажей боевых машин, расчетов, взводов и рот. Этот этап, как сказал Соколов, займет две-три недели.