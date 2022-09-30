ВСУ экстренно стягивают силы к Запорожью

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, спецназ украины
Украинская армия стягивает войска к Запорожью, заявил Рогов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины стягивают войска к Запорожской области. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Киевский режим осознает, что вся территория Запорожской области — это уже Российская Федерация, именно поэтому они стягивают на этом участке линии фронта больше всего сил. Для них это одно из самых приоритетных направлений удара и прорыва», — сказал Рогов РИА «Новости». По его словам, к территории региона уже переброшены свыше 450 служащих сил специальных операций украинской армии, прошедших подготовку в иностранных лагерях.

Референдумы по вопросу вхождения Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик в состав России завершились 27 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал церемонию подписания договоров о вступлении новых территорий и последующее за ним выступление Путина 30 сентября. В этот же день на подконтрольной киевскому режиму территории Запорожской области были зафиксированы десятки взрывов.

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Вооруженные силы Украины стягивают войска к Запорожской области. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. «Киевский режим осознает, что вся территория Запорожской области — это уже Российская Федерация, именно поэтому они стягивают на этом участке линии фронта больше всего сил. Для них это одно из самых приоритетных направлений удара и прорыва», — сказал Рогов РИА «Новости». По его словам, к территории региона уже переброшены свыше 450 служащих сил специальных операций украинской армии, прошедших подготовку в иностранных лагерях. Референдумы по вопросу вхождения Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик в состав России завершились 27 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал церемонию подписания договоров о вступлении новых территорий и последующее за ним выступление Путина 30 сентября. В этот же день на подконтрольной киевскому режиму территории Запорожской области были зафиксированы десятки взрывов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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