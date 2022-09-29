В ХМАО нашли решение проблемы с дефицитом амуниции для мобилизованных

В Нижневартовске добровольцы шьют одежду, чтобы передать ее на фронт

Женщины из Нижневартовска и соседних городов объединились, чтобы шить одежду для мобилизованных Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Нижневартовске (ХМАО) женщины объединились, чтобы шить одежду, которую будут бесплатно раздавать мобилизованным и отправлять на фронт. Об этом журналисту URA.RU рассказала основательница проекта «Шьем для наших.Нижневартовск» Ольга Феоктистова.

«Родственницы мобилизованных жителей Нижневартовска и соседних населенных пунктов объединились, чтобы шить шапки, снуды, футболки и белье для передачи их нашим солдатам. Все это абсолютно бесплатно и добровольно, на благотворительных началах. Развозим ткань, все, у кого есть машинка, шьют на дому, потом собираем готовые изделия и передаем их мобилизованным», — поделилась Феоктистова.

По словам Феоктистовой, первую партию тканей швеи получили бесплатно — ее передали местные магазины. Швеи поделили обязанности: кто-то готовит выкройки, кто-то просто шьет в свободное от работы время, кто-то развозит материалы и собирает готовую одежду. Сейчас на домашнем производстве занято около 40 человек, и к вартовчанкам присоединились жительницы Мегиона и Излучинска. Единственная проблема в том, что запасы тканей подходят к концу. «Возможно, какие-то предприниматели снова помогут нам. Ну, а если нет, объявим сбор на закупку. Сейчас с каждым днем купить что-то в военторгах сложнее, а мы помогаем решить эту проблему хотя бы на местном уровне», — отметила Феоктистова.

Ранее URA.RU писало о планах властей ХМАО закупить амуницию для мобилизованных югорчан. Деньги из бюджета, по словам спикера думы Югры Бориса Хохрякова, уже выделены.

Президент Владимир Путин объявил о мобилизации 21 сентября. В помощь российской армии на фронт призовут около 300 тысяч человек. С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины. По словам Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.