Лавров: цель Запада — рассорить народы бывшего СССР

30 сентября 2022 в 11:53 Размер текста - 17 +

Запад пытается рассорить страны СНГ, считает Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Запад намерен раздробить постсоветское пространство, поссорив народы его стран между собой. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Цель Запада — еще больше фрагментировать постсоветское пространство, рассорить народы. Яркий тому пример — создание на Украине „Анти-России“», — приводит слова Лаврова РИА «Новости». По словам главы МИД, от вмешательств Соединенных Штатов Америки не застраховано ни одного государство СНГ.

Запад намерен раздробить постсоветское пространство, поссорив народы его стран между собой. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Цель Запада — еще больше фрагментировать постсоветское пространство, рассорить народы. Яркий тому пример — создание на Украине „Анти-России“», — приводит слова Лаврова РИА «Новости». По словам главы МИД, от вмешательств Соединенных Штатов Америки не застраховано ни одного государство СНГ.