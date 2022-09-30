Лавров: цель Запада — рассорить народы бывшего СССР

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Запад пытается рассорить страны СНГ, считает Лавров Фото:

Запад намерен раздробить постсоветское пространство, поссорив народы его стран между собой. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Цель Запада — еще больше фрагментировать постсоветское пространство, рассорить народы. Яркий тому пример — создание на Украине „Анти-России“», — приводит слова Лаврова РИА «Новости». По словам главы МИД, от вмешательств Соединенных Штатов Америки не застраховано ни одного государство СНГ.

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Запад намерен раздробить постсоветское пространство, поссорив народы его стран между собой. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Цель Запада — еще больше фрагментировать постсоветское пространство, рассорить народы. Яркий тому пример — создание на Украине „Анти-России“», — приводит слова Лаврова РИА «Новости». По словам главы МИД, от вмешательств Соединенных Штатов Америки не застраховано ни одного государство СНГ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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